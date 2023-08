Rodrigo Renovales, fue el anfitrión de una noche para sibaritas y famosos

El productor de teatro Rodrigo Renovales, conocido por el montaje de la famosa obra La fábrica de Santa, comienza una nueva faceta en su vida profesional e incursiona en la industria restaurantera.

Con la presencia de amigos del medio del espectáculo e invitados especiales, entre los que destacaron Carmen Campuzano, Verónica del Castillo, Patricio Cabezut, Charly López, así como los chefs, Poncho Cadena, Adrián Herrera y Zahie Téllez, entre otros, se cortó el listón inaugural de La perla negra.

Verónica del Castillo, Humberto Cantú, Platanito, Bruno Lara, Carmen Campuzano y Patricio Cabezut / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

El concepto fusiona la gastronomía con el arte y está inspirado en la codiciada perla negra, una especie marina única, poco común, y exótica. Además, se representa a la mujer como un símbolo de fortaleza y belleza.

Fanny Uribe y Jacky Cervantes / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Todos estos significados están plasmados en distintos espacios del inmueble en forma de imágenes de mujeres inigualables que han dejado una huella imborrable en la sociedad mexicana como Fanny Uribe, Carlotta Herrera, Jacqueline Uribe, Verónica del Castillo, entre otras.

El feudo ubicado en la colonia Condesa, es una vieja casona colonial rediseñada por Estudio Ideartte, a través de detalles inspirados en el océano y obras de la artista Jimena Meléndez, que a través de collages digitales realzan la paleta de color del lugar con matices brillantes que dan vida a los espacios.

Chef Yogui y Brenda García / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Queríamos un concepto diferente a lo que ya existe, y algo que a nuestros clientes les haga volver después de su primera visita, de ahí nace La perla negra, como ese objeto del mar que es algo difícil de encontrar y cuando lo encuentras te lo quieres quedar para toda la vida, así lo mismo pasará cuando nos visiten”, explicó Renovales a Círculos.

Sobre su reto como empresario en el área culinaria, nos contó que el mayor desafío es ser una importante fuente de empleo.

Vicente Padilla, Sabrina Fernández y Pepe Magaña / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Creo que lo más importante es conservar 60 fuentes de empleo para que el día de mañana haya más oportunidades. Fueron tres meses de gran trabajo y estamos muy contentos del resultado”, añadió Rodrigo.

La perla negra busca convertirse en el nuevo hot spot de la ciudad, no sólo por su menú que deleitará a los sibaritas, si no que, además, buscará conectar a través de todos los sentidos gracias a la música, la iluminación y los detalles que sin duda, crearán una experiencia única para el comensal.

Carlotta Herrera e Isaac Moghrabi / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Nuestro lema es Love the taste, taste the love, (ama el sabor, prueba el amor), el cual encapsula a nuestro restaurante, que fue diseñado para los amantes del buen comer que serán transportados a una atmósfera inigualable desde la entrada, donde no imaginas lo que se oculta detrás de nuestras paredes”, dijo Renovales.

Silvia Gamboa y Adriana Franzoli / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Rodrigo aprovechó la oportunidad para recomendar tres de los platillos creados por la chef Liz Fernández, bajo el concepto mar y tierra e inspirados en la comida mexicana, “el carpaccio betabel es mi mejor recomendación porque además es muy fresco para esta temporada de calor, pero el postre es imperdible; yo sólo quiero que vengan y disfruten de un buen rato entre amigos y familia, pero siempre con buena bebida y comida”, finalizó.