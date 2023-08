Santiago Pani pinta un mural inspirado en su niño interior

Mezclar mixología, gastronomía y arte en un solo lugar, es una tendencia que en nuestro país continúa vigente, sobre todo porque ahora se busca que los comensales vivan una experiencia que despierte su creatividad, mientras disfrutan de buena comida y bebida.

Bajo este concepto y con el fin de darle una imagen renovada a la nueva sede del restaurante Fairchild 1869, en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, el joven artista Santiago Pani, fue el elegido para crear un enorme y vistoso mural en colaboración con una marca de bebidas energizantes.

Guillermo Romero, Juan Carlos Hernández, Rodrigo Martínez, Juanchi Torre y Arcaido Jaramillo / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Este proyecto fue una verdadera causalidad, yo ya estaba hace dos meses planeando un acercamiento más vulnerable con mi obra, es decir, algo que tuviera más mi esencia y cuando me invitaron a hacer esto en colaboración con Red Bull y Fairchild, me emocioné mucho”, contó el artista a Círculos.

Proveniente de una familia de artistas, -su padre es el pintor Knut Pani y su abuelo, el afamado arquitecto Mario Pani- Santiago decidió forjar su propia carrera, por tal motivo, inició una nueva vida hace más de una década en Holanda, ciudad en la que fundó una residencia para artistas y donde la mayoría de sus proyectos vieron la luz.

“Este mural fue un trabajo rápido, lo planeé en Holanda y en aquí en México lo ejecuté en cuatro días; pues ya tenía un viaje programado a Argentina, fue dedicación total a esto, pero el resultado fue increíble, me gustó mucho”, comentó.

De piso a techo, el mural cubre las paredes del lugar, cuyo concepto está inspirado en el botánico estadounidense David Grandison Fairchild y en sus platillos y cocteles creados por el mixológo Gustavo del Pozo, en los que se utilizan productos e ingredientes naturales que ahí mismo se producen al igual que las sales para escarchar las bebidas.

La obra está inspirada en el juego de palabras del nombre del restaurante que al traducir el apellido Fairchild al español significa “niño justo”. Se basa en siluetas y perfiles de personas que de acuerdo a Pani, entablan un diálogo con su “niño interior”. “Están inspiradas en la identidad de mi niño interior, cada perfil entabla una conversación con el niño Santiago y con el hombre del presente”, explicó.

Todo el mural está hecho bajo una técnica mixta, con acrílicos, aerosol y pintura en óleo, “al final, es una interpretación del arte urbano, lo que más me gusta, es que las obras que pinto me guían en cuanto a los materiales, cada fragmento de este mural me iba pidiendo los materiales que se necesitaban emplear”, añadió Santiago.

Sobre el panorama del arte, mencionó que nuestro país, “tiene el mejor mercado de arte del mundo, yo veo que en Holanda el arte es muy interesante al igual que en el resto de Europa, pero el mercado más lento, al contrario del mercado mexicano, que es más volátil pues se rige en la filosofía de que ‘si me gusta lo compro’, lo que es muy favorecedor para los artistas que apenas están forjando su trayectoria, en mi punto personal, México tiene un amplio mercado de arte”, concluyó.