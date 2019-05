Guía: Qué visitar en la CdMx, la "Ciudad de los Museos"

Si de turismo cultural se trata, la Ciudad de México es referencia mundial. Los más de 150 recintos establecidos en la urbe convierten a la denominada “Ciudad de los Palacios” (nombre que le dio el viajero británico Charles La Trobe) en una auténtica “Ciudad de los Museos”.

Aunque sus espacios pueden ser visitados todo el año, este mes cobra relevancia por la celebración del Día Internacional de los Museos (DIM), el 18 de mayo. Además, cada año, el Consejo Internacional de Museos direcciona los festejos a una reflexión, en esta ocasión es “Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición”.



“Contamos con más de 160 museos y una infinidad de espacios que no tienen la etiqueta de, pero que forman parte de un acervo invaluable. Hay de diversas temáticas y tamaños, con infraestructuras maravillosas; unas más modernas y otras que datan de muchísimos años”, opina de este aspecto turístico Paola Palazón Seguel, Directora General de Time Out México y promotora cultural.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (2017), el Museo Nacional de Antropología es el más visitado, no solo en la CdMx, sino en el país. Por sus salas han pasado más de dos millones de personas, quienes pudieron ver piezas clave para comprender la historia nacional; un acervo que contempla arqueología y etnografía, entre otras cosas.

Creative Commons

Guía a explorar



Si en tus planes está visitar esta ciudad, pero sobre todo sus museos, te compartimos una breve guía con espacios que destacan por su colección y/o valor arquitectónico.

La foto de la foto. En el Museo Archivo de la Fotografía encontrarás un registro fotográfico histórico del acontecer en la metrópoli (cerca de dos millones de imágenes). Por otra parte, en el Centro de la Imagen podrás ver las propuestas contemporáneas de creativos nacionales e internacionales, y por último, el Foto Museo, una ex fábrica que ahora abre espacio a la comprensión de la imagen.

Arte entre universitarios. El Centro Cultural Universitario de la UNAM es el punto de encuentro para llegar al MUAC,museo que da espacio a exposiciones de arte contemporáneo; el UNIVERSUM, enfocado en la ciencia y en el espacio exterior, con joyas como un pedazo de roca lunar, y el MUCA, con sus exposiciones multidisciplinarias de arte moderno y contemporáneo, con artistas emergentes, comúnmente.





Creative Commons

. Eles de los más diversos, tiene desde arte mexicano del siglo XIX hasta una amplia colección de arte europeo, como el de Auguste Rodin. También está elque basa sus exhibiciones en los miles de juguetes que ha coleccionado el arquitecto Roberto Shimizu. Por último, eluno de los museos con entrada libre, con muestras inspiradas en objetos que pertenecían al escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis (libros, fotografías, muñecos, etcétera).

DIRECTORIO

Museo Archivo de la Fotografía, en República de Guatemala 34, Centro Histórico

Foto Museo, en Ingenieros Militares 7,Lomas de Sotelo, Naucalpan

Centro de la Imagen, en Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), en Insurgentes 3000, Coyoacán

Universum, en Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán

MUCA, en Circuito Interior Universitario s/n, Coyoacán

Museo Soumaya, en Miguel de Cervantes Saavedra 303, colonia Granada

Museo del Juguete Antiguo, en Doctor Olvera 15, colonia Doctores

Museo del Estanquillo, en Isabel la Católica 26, colonia Centro



También puedes leer



Destinos que “reviven” a los dinosaurios