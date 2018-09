Mexicanos que viajan con causa

Realizar un viaje siempre aporta enseñanzas, y si se realizan no solo con la intención de vacacionar podría potenciar la experiencia, hacerlo más memorable. Así lo ha demostrado desde 2012 Nomad Republic, una agencia creada por un grupo de mexicanos que fundaron una empresa no solo para planear expediciones, sino aportaciones humanitarias a través del voluntariado en destinos nacionales e internacionales.



La empresa fue concebida para atender tres problemas principales con sus programas: la desigualdad social, la extinción de especies y la destrucción del medio ambiente. La manera de hacerlo es canalizando entre el 50 y 75 % de lo cobrado por estos viajes a fundaciones y organizaciones no gubernamentales, con quienes se asocian para coordinar las acciones.

“Viajar con causa es usar el turismo como una herramienta que nos permite dejar una huella positiva en los lugares que visitamos (…) podemos involucrarnos con la cultura local y provocar una canalización de fondos a proyectos que valen la pena, al mismo tiempo que conocemos lugares inéditos y disfrutamos nuestro tiempo libre en el destino elegido”, Santiago Espinosa de los Monteros, CEO de Nomad Republic comentó al respecto.

Dentro de los proyectos nacionales que enorgullecen a la empresa y que se ofertan entre los viajeros voluntarios, destaca “Empoderamiento de familias artesanas en Chiapas”, los paseantes con causa apoyarán a los maestros que imparten talleres educativos y en actividades que tienen dos enfoques: empoderamiento de mujeres o alfabetización.

Otra de las iniciativas que puedes contratar es la de “Conservación de tortugas marinas en Costa Rica”, aquí los voluntarios participan en recorridos nocturnos en la playa para ayudar a desovar a las tortugas y asistiendo en dinámicas que fomenten la conciencia ambiental, entre otras cosas.

PUNTOS DE APOYO

De acuerdo a cifras de Nomad Republic, los mexicanos que realizar voluntariado tiene predilección por: México, Costa Rica, Kenia, Tailandia, India y Sudáfrica.