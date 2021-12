¿Vas a usar la misma decoración navideña del año pasado?, atrévete a cambiar

Llegó la época favorita del año. Aquella donde las luces, las coronas y demás adornos navideños empiezan a tapizar las paredes de nuestro hogar.

Pero ¿te has dado cuenta que cada año decoras de la misma manera?, dale un refresh a tu espíritu navideño y pon a prueba tu creatividad con estas ideas que además de económicas, le darán un toque divertido y contemporáneo a cada rincón.

Círculos Tips de decoración para fiestas decembrinas

Árbol de madera: No te preocupes si aún no has desempolvado tu árbol de Navidad, este año puedes sustituirlo por uno de madera colgante para pared.

Este árbol es original y con muchas posibilidades de estilos, además de que no requiere gran espacio para guardarlo, ni tampoco de mucho tiempo para decorarlo. Lo puedes encontrar ya hecho en línea o puedes crearlo tu mismo con maderas viejas, esto le dará el toque vintage.

Copos de nieve en la ventana / Cortesía

Las series navideñas no sólo van en el árbol: Vestir el arbolito es muy sencillo con estas luces, pero, qué tal si las ponemos como centro de mesa o alrededor de la misma, para que sustituyan a las tradicionales velas, o también puedes emplearlas como cortina, esto sería un buen back para nuestras fotos.

Copos de nieve: Que todos se enteren de tu espíritu navideño con estos copos de nieve, que son la decoración perfecta para las ventanas. Estas piezas de vinilo recrearán un ambiente típico de Navidad, donde la nieve es el principal elemento.

Las esferas son las nuevas flores: Es típico ver una mesa adornada con las flores de temporada, las nochebuenas, pero qué tal si te atreves a sacar las esferas rotas o despintadas que tienes arrumbadas por años y las reutilizas en los floreros. Ponlas adentro acompañadas de un poco de heno y agrega luz con alguna serie.

Ilumina una maceta / Cortesía

Botas navideñas y coloridas: Este elemento no puede faltar a su cita anual con Santa Claus, sobre todo si hay niños en casa.

Para que resulten más personales, pide que elijan el par de calcetines favorito, de preferencia que sea colorido. Rellénalos con algodón o dulces y algún otro adorno navideño y cuélgalos en el árbol, en la pared o en alguna vitrina.