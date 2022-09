¡Ya viene el Día del Huevo! Aquí te damos razones para consumirlo

No utilices los que hayan sobrepasado la fecha de caducidad o de consumo preferente.

No debes separar la yema de la clara con la ayuda de la cáscara porque en ella hay patógenos que pasan con facilidad a la parte comestible.

Una vez roto, comprueba que no desprenda olor desagradable y que la clara sea transparente. De no ser así, puede ser indicador de un posible crecimiento bacteriano y, por tanto, no debes consumirlo.