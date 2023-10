ADN Colectivo Maya busca defender su lengua con música

El maya es una de las 10 lenguas más habladas en México. El país cuenta con una diversidad lingüística en la que se hablan más de 68 lenguas indígenas, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Sin embargo, muchas de éstas se encuentran en riesgo de desaparecer, es por ello que algunos, conscientes de la preservación de la cultura, apuestan por mantener vigente su lengua materna.

Ejemplo de ello es el rapero Jesús Cristóbal, quien encontró en la lengua maya un recurso auténtico para componer temas de rap.

Hoy, ese chico mejor conocido como Pat Boy, no sólo ha lanzado canciones o álbumes en maya, sino que también, gracias a su propuesta, logró ser parte de una película de Marvel.

Jesús nació un 24 de diciembre de 1991 en José María Pino Suárez, en el estado de Quintana Roo. Desde niño, sus padres siempre le inculcaron el amor por la música y los ritmos latinos.

Lo curioso de su formación fue que, la primera lengua que aprendió fue el maya, gracias a la motivación de sus padres quienes también hablan este idioma, ya después aprendió el español.

“Fue una infancia muy padre donde uno conoce de todo, platica con sus abuelos en la convivencia familiar de todo lo que uno vive en la comunidad, por eso me he inspirado en mis temas a cantar de la vida cotidiana, lo que he vivido y lo que se vive actualmente”, afirmó Pat Boy en entrevista con El Sol de México.

Pat Boy y su Rap Maya.

La música llegó a su vida de manera empírica, comenzó aprendiendo de lo que escuchaba de otros artistas, ya después tomó cursos y diplomados, recientemente fue becado para un curso musical que tomó en Colombia.

Su camino inició en solitario, pero en 2014 apostó por crear un proyecto con el que pudiera impulsar el talento de jóvenes mexicanos que buscan preservar la lengua maya a través de la música; fue así como, en unión con su colega Tania Jiménez Balam, fundaron ADN Colectivo Maya.

Un proyecto que preserva la lengua

“En 2015 se formaliza este proyecto y comienzo a invitar a los jóvenes que tienen ese interés de cantar en lengua maya. A lo largo de mi carrera musical cuando iba a tocar en las comunidades mayas, se acercaban los chicos a pedirme apoyo para que ellos también pudieran grabar y hacer sus propias canciones, eso fue lo que me inspiró a hacer este proyecto.

Comenzamos a trabajar con ellos y la idea es fomentar la lengua maya y compartir las tradiciones y costumbres que tenemos en nuestra región a través de la música rap

El camino de Pat Boy no ha sido fácil. A muy temprana edad comprendió el valor del esfuerzo, del trabajo duro. El aspecto económico siempre fue un obstáculo, ya que para poder grabar algún disco se necesitaba de una fuerte inversión, pero nunca tuvo el temor a trabajar.

En la secundaria vendía distintos productos, sus ganancias servían para la creación de CD’s que luego vendía entre sus compañeros y amigos y así juntar más dinero para continuar grabando.

“Al día vendía entre 30 y 50 discos y así volvía a reinvertir para hacer más música. Más adelante comencé a sacar playeras, gorras y las fui vendiendo a través de las presentaciones que yo tenía para ir costeando mis gastos”, dijo.

Hasta el momento, ADN Colectivo Maya cuenta con tres álbumes discográficos. ADN Maya, Vol. 1, ADN Maya, Vol. 2 y Trabalenguas y Consejos en Maya Yucateco, Vol. 3. El próximo año lanzarán su cuarto material, sin título por el momento y con el que, indicó, explorarán en nuevos estilos y géneros musicales, ahora con el reggae y la electrónica.

“Siempre hemos experimentado con nuevos ritmos. Hemos mezclado sonidos prehispánicos, pero siempre tenemos el toque del rap para no perderlo.

“Lo difícil es conseguir instrumentos para poder hacer ese sonido como los caracoles, las flautas, eso es lo que se nos ha dificultado un poco para hacer las mezclas, porque no son comunes”, dijo Pat Boy.

El Colectivo ha crecido de manera exponencial. Un claro ejemplo fue su participación en la banda sonora de la cinta “Pantera Negra: Wakanda Por Siempre” (2022), donde Pat Boy, Yaalen K’uj y All Mayan Winik compusieron el tema “Laayli’ kuxa’ano’one”, mismo que grabaron en sólo cuatro horas.

Según relató Pat, la producción buscó representantes de música maya en Quintana Roo; fue así como conocieron el trabajo del Colectivo y lograron contactarlos.

Gracias a dicha colaboración, el grupo incrementó su popularidad y logró abrirse puertas ya no sólo nacionales, sino internacionales.

A nivel mundial nos dio un plus porque estar en una película así es otro pegue.

Por el momento, ADN Colectivo Maya mantiene firme la idea de apoyar al talento mexicano, por lo que inauguró sus oficinas físicas en Quintana Roo, con el fin de respaldar a las nuevas generaciones y, además, ofrecerles un hogar y alimentación.

“En 2020 iniciamos la construcción de nuestro espacio físico, intentamos abrir ese espacio para que los chavos puedan asistir a grabar, hacer sus videos, queremos tener personas que nos ayuden a dar talleres, estamos creando ese espacio más como un centro cultural”, explicó Tania Jiménez.

“Será como un estudio de grabación donde los chicos puedan llegar, sentirse en casa y como la mayoría son de comunidades lejanas, que tengan dónde llegar y puedan quedarse y enfocarse en grabar sus canciones y tomar talleres, que no se pierda nuestra cultura”, agregó la joven.