AMLO tiene copia original de obra de Madero y la guarda discretamente

Una copia original de la primera edición de La Sucesión Presidencial de 1910 escrita por Francisco I. Madero en 1908 y resguardada en una vitrina de vidrio y piel fue el regalo que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador de parte de Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo Miguel Torruco y que ahora tiene un lugar especial en la oficina del primer mandatario.

A decir de Torruco Garza es el gusto y conocimiento de la historia de México lo que lo ha acercado con el presidente López Obrador, por lo que decidió obsequiarle uno de sus “grandes tesoros”, una copia de la primera edición de la cual se imprimieron 3 mil ejemplares editados en San Pedro, Coahuila, en diciembre de 1908.

“Me causa mucha ilusión que el presidente guarde este libro en un lugar tan especial como es el despacho presidencial (sic)”.

A partir de sus conocimientos históricos Torruco señala que “la última vez que un libro de estos estuvo en este histórico despacho, fue cuando el mismo Madero le regaló una copia a Porfirio Díaz previo a las elecciones de 1910… 110 años después un ejemplar de la misma edición vuelve al mismo despacho”, cuenta en una publicación en su cuenta de redes sociales.

En las imágenes que compartió se aprecia una en la que el presidente se coloca frente al librero de su despacho, sonríe a la cámara. Con un círculo, Torruco marca en dónde quedó resguardado en las vitrinas la edición de La Sucesión Presidencial.

En otra se muestran los detalles del grabado en piel de la dedicatoria al presidente: “Para el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Andrés Manuel López Obrador. Con admiración y respeto. Lic. Miguel Torruco Garza (Sic)”, palabras escritas en mayúsculas y sin acentuar que se distribuyen a lo largo de la contraportada en tonos vino y oro en torno al Águila que utilizó en su gobierno Porfirio Díaz como escudo nacional para terminar con el régimen de división entre liberales y conservadores.

Ese mismo escudo se coloca en el lomo del libro, mientras que la tapa o portada se observa la vitrina de vidrio que permiten leer el nombre del ejemplar: “La Sucesión Presidencial 1910. El Partido Nacional Democrático por Francisco I. Madero Sn Pedro, Coahuila, Diciembre de 1908”.

Hasta ahora la publicación ha sido compartida en 3 mil 491 ocasiones entre los seguidores del Torruco y del presidente López Obrador, ha recibido más de 10 mil me gusta y tiene 659 comentarios, entre ellos varias respuestas que ha dado el hijo del secretario de Turismo, que por sus publicaciones se observa que hasta antes de la pandemia era asiduo visitante de Palacio Nacional.

“Se trata de una edición particular hecha por un personaje el cual precisamente escribió eso para exponer a toda la nación los cambios ideológicos políticos y sociales que se debían de dar, no se trata de un documento escrito, se trata de una publicación privada hecha por un particular. Algunos documentos no pueden ser vendidos o sacados del país por tratarse de documentos oficiales que contienen historia de México, en este caso es un libro el cual fue impreso para venderse. Quien guste leerlo o comprarlo, puede adquirirlo en cualquier librería del país, obviamente una edición moderna, saludos”, respondió a las inquietudes generadas.

La obra

El libro de Madero pugnaba por elecciones democráticas, un sistema de rotación para los cargos públicos, el fin de la corrupción y la formación de organizaciones políticas para llamar a elecciones libres.

En 1909, cuando el gobierno de Díaz iniciaba los preparativos para las fiestas del primer centenario de la independencia, Madero fundó el Club Central Antirreeleccionista con el lema: «Efectividad del sufragio y no reelección».

Francisco I. Madero

Muchos intelectuales como Filomeno Mata, José Vasconcelos, Luis Cabrera, los hermanos Francisco y Emilio Vázquez Gómez, entre otros, se adhirieron al movimiento y llevaron a cabo campañas por todo el país para formar clubes locales que apoyaran la causa antirreeleccionista. También fundaron un periódico, El Antirreleccionista, que fue prohibido inmediatamente.

La reelección de Díaz y el hostigamiento y encarcelamiento del propio Madero lo convencieron más adelante de la necesidad de iniciar una lucha armada, que se convirtió en la Revolución Mexicana, y obligó a Díaz a abandonar su cargo.