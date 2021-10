Arranca el Festival Internacional de Cine de Morelia, con la proyección de “Annette”

Un año lleno de estrellas nacionales e internacionales, con propuestas novedosas e historias íntimas, es lo que promete el 19 Festival Internacional de Cine de Morelia, que hoy inicia.

Como ya es costumbre, el FICM realizará su competencia oficial con una selección de diez títulos que compiten en la Sección Largometraje Mexicano: 50 o dos ballenas se encuentran en la playa de Jorge Cuchí, El hoyo en la cerca dirigida por Joaquín del Paso y El otro Tom de Rodrigo Plá y Laura Santullo, proyectadas previamente en el Festival de Venecia.

Gossip Cinta el Comediante obtiene el Premio Mezcal en el FICG

Además, Una película de policías, realizada por Alonso Ruizpalacios y galardonada en Berlín; así como los estrenos mexicanos El camino de Sol, cinta de Claudia Sainte-Luce; Estación catorce de la directora Diana Cardozo, Hope, Soledad de Yolanda Cruz; Los minutos negros, de Mario Muñoz, basada en la novela homónima de Martín Solares; Nudo mixteco de Ángeles Cruz y Travesía, de Sergio Flores Thorija.

La sección de Documental Mexicano tiene este año 11 títulos en competencia. Algunos como Las hostilidades de M. Sebastian Molina y Comala dirigida por Gian Cassini, hacen una exploración a los orígenes familiares, mientras que otros abordan temas coyunturales como al relación del humano y la tecnología en Users, de Natalia Almada, galardonada en Sundance y el descarnado horror de la pandemia y el aislamiento social en Cartas a distancia, dirigida por Juan Carlos Rulfo.

Algunos son un retrato de la compleja situación social que se vive en México por cuestiones de violencia como Cruz de Teresa Camou Guerrero; o sobre los abusos del capitalismo en el medio ambiente en La zozobra de Pablo Cruz Villalba, así como las consecuencias ambientales como el caso de Pobo’ Tzu’ (Noche blanca) realizada por Tania Ximena y Yollotl Alvarado.

Otras historias sobre la identidad y la tradición como Oaxacalifornia: El regreso, de la directora Trisha Ziff; Vaychiletik del realizador Juan Javier Pérez, Faya Dayi de Jessica Beshir y Temporada de campo de Isabel Vaca.

Este año serán 100 realizadores mexicanos quienes presenten su trabajo, destaca la presencia de talento femenino y de origen indígena. “Tenemos un 25 por ciento mujeres realizadoras en esta edición, tratamos que tuvieran más representación, hasta un 40 por ciento de seleccionadas”, señaló Daniela Michel, directora del FICM.

Estrenos internacionales

El FICM se ha caracterizado por ser el escaparate principal del cine mexicano. Pero también ha sido una oportunidad para ver lo mejor de los festivales en el último año.

En la inauguración se proyectará Annette, de Leos Carax, quien ganó el premio al Mejor Director en el Festival de Cannes. El francés estará presente para ofrecer algunas pláticas con el público y durante la premier nacional estará acompañado del productor Julio Chávezmontes y la cantante Natalia Lafourcade, quien hace su debut como actriz en esta cinta.

Foto: Adid Jiménez | El Sol de Morelia

“Leos Carax es un cineasta de culto, es el niño terrible del cine francés. Y Annette es una película muy original, de esas que van a ser de las más importantes de la década, destinada a convertirse también en una película de culto”, dice la directora del FICM en entrevista con El Sol de México.

El cierre del festival será el 1 de noviembre con la proyección de Ghostbuster: El legado, cinta que reactiva la franquicia de los Cazafantasmas. Para presentarla estarán el director Jason Reitmen y el productor Ivan Reitman.

Habrá una función de gala de La caja, de Lorenzo Vigas, que debutó en Venecia, así como las premieres mexicanas de La civil, dirigida por Teodora Ana Mihai y

Memoria, de Apichatpong Weerasethakul, ambas estrenadas en Cannes.

Por primera vez en México se proyectarán esperadas cintas como La mano de Dios, de Paolo Sorrentino; La crónica francesa, dirigida por Wes Anderson; Misterio en Soho realizada por Edgar Wright o Sundown de Michel Franco.

Se presentarán las óperas primas de las actrices Robin Wright (En un lugar salvaje) y Maggie Gyllenhaal (The lost daughter), al igual que la ganadora del León de Oro en el pasado Festival de Venecia, Happening, de Audrey Diwan y la cinta que recibió la Palma de Oro en Cannes Titane, de Julia Ducournau.

El Festival Internacional de Cine de Morelia tendrá un programa especial de Juan Bustillo Oro: “Gracias a Fundación Televisa tenemos una exposición en la Plaza Benito Juárez, películas de manera presencial y digital. Es un director que conocemos por Dos monjes y que incluso escribió cuentos policiacos en varias revistas. Trabajó con Fernando de Fuentes en la trilogía de la revolución”, añade Daniela Michel.

En 2020, la pandemia obligó a que el FICM combinara sus proyecciones en cines con el formato virtual. El éxito de lo híbrido fue tal que este año se repetirá, por lo que cualquier persona en México con acceso a internet podrá ver las películas en competencia a través de la página de Cinépolis Klic, así como encontrar funciones especiales en Canal 22 o la plataforma FilminLatino.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El año pasado tuvimos cerca de un millón de espectadores. Las sedes virtuales nos permiten acceder a un público al que de otra forma no llegaríamos. Pensamos conservar este formato incluso cuando ya no haya pandemia, porque me parece que es algo muy democrático con lo que la gente pueda acceder a estos trabajos”, finaliza la directora del certamen.

El Festival Internacional de Cine de Morelia se realizará de 27 de octubre al 1 de noviembre con un aforo en salas presenciales del 70 por ciento y manteniendo aún los protocolos anti Covid-19 que tuvieron lugar en 2020.