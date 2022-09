Arranca Mondiacult 2022 en la Ciudad de México

Con más de 150 ministros de cultura reunidos en el Auditorio Nacional, después de 40 años arrancó la mañana de hoy la segunda edición de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, MONDIACULT 2022.

La ceremonia de apertura estuvo a cargo de la actuación artística “Tengo un sueño”, con la participación de la orquesta de la Escuela Carlos Chávez y los grupos artísticos del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de México, quienes a través de su dramatización escénica hicieron un llamado a la igualdad entre razas y la comunión de todos los países y los pueblos.

En una muestra de la diversidad cultural de México, país que acoge este magno evento, también se interpretó el clásico “Huapango” de José Pablo Moncayo, acompañado de una rica muestra dancística de las expresiones tradicionales del país.

🔴#EnVivo | Conferencia de prensa sobre el arranque de #MONDIACULT2022, desde el Lunario del @AuditorioMx



Con la participación de @alefrausto, secretaria de Cultura del @GobiernoMX; y @ErnestoOttoneR, subdirector general de Cultura de la @UNESCO.



🔗 https://t.co/BBLUC3907W pic.twitter.com/FlW8TIqqUV — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 28, 2022

Apostar por descolonizar la cultura

Tras hacer un repaso histórico del desarrollo cultural de México desde sus orígenes prehispánicos y sincretismo cultural producto de la llegada de los españoles, la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, én representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el hecho de que aún en pleno siglo XXI exista el racismo cultural entre las comunidades y las naciones, el cual “reduce a la creación y al arte en todas sus manifestaciones a modelos clasistas o elitistas”; y cuestionó la definición de lo “exótico”, como sinónimo de extrañeza e inferioridad.

Ante ello, la investigadora mexicana propuso como definición de cultura a “todo aquello que nace en una comunidad o naciones derivado del conocimiento, el temperamento, las tradiciones y las costumbres que tienen, crean o han heredado”, la cual ya no debe ser exclusiva de las bellas artes, pues la “cultura es el arte de crear en un tiempo y un espacio; y, como ambos varían de manera inevitable, se tiene por ciento que la cultura no es sin el hombre y sin la mujer, quienes también van cambiando”.

Estamos en la inauguración del encuentro más grande a nivel global sobre políticas culturales para el desarrollo sostenible. Aquí, una orquesta de niños, niñas y jóvenes, entregando música y poniendo en valor la creatividad y la cultura en la educación #Mondiacult pic.twitter.com/g3954qxeJO — Julieta Brodsky (@jubrodsky) September 28, 2022

La también historiadora exhortó al pronto entendimiento de que la cultura de los países no puede ser apropiada por otros confines económicos, ni debe subastarse, y que el plagio cultural es ilegal e inmoral, por lo que los bienes culturales deben ser protegidos por todos. “Hay que apostar por descolonizar la cultura supremacista y promover en cambio una horizontalidad por que no hay culturas superiores ni inferiores”.

Gutiérrez Müller terminó su discurso con la celebración de esta conferencia internacional en la que se y emitirán lineamientos para políticas públicas en donde la cultura sea considerada un bien público mundial:

“Estoy segura que entre todos podrán renovar la significación de la palabra cultura y en consecuencia proponer que la cultura es el poder de lo múltiple. La cultura puede ser sinónimo de paz si abonamos a una cultura incluyente y no a una clasista ni racista, menos aún colonizante o hegemónica, habremos dado un paso más hacia la paz mundial que anhelamos todos los que buscamos encumbrar lo que hace el hombre que piensa y siente”, concluyó.

¿Hemos cumplido?

Por su parte la secretaria de Cultura federal, Alejandra Fraustro afirmó que con esta conferencia se tiene la oportunidad “para cimentar, entre todos, el futuro de las políticas culturales y su papel como herramienta central para la paz, para el desarrollo humano, fraterno y armónico en nuestras sociedades”.

Sin embargo, a cuarenta años de la primera edición de MONDIACULT, la funcionaria cuestionó si se han logrado y acuerdos realizados en aquella reunión de 1982 y reconoció que aún hay mucho por hacer.

“En la Declaración Final de Mondiacult 1982 se hizo un llamado a “establecer una paz duradera para asegurar la existencia misma de la cultura humana”. Me atrevo a preguntar: ¿lo hemos cumplido? […] Hoy, cuatro décadas después, luego de vertiginosos cambios tecnológicos y sociales, en lo profundo hay heridas que nos siguen doliendo: los conflictos no cesan, acecha una crisis alimentaria global, la desigualdad crece y no se ha erradicado sino exacerbado el racismo, la exclusión y la violencia. El desarrollo tecnológico logrado no está al servicio de los pueblos”, explicó Alejandra Fraustro.

«Hago un llamado para que construyamos una agenda donde la cultura, como bien global común, se coloque en el centro de las políticas, donde la diversidad cultural sea vehículo para la paz»@alefrausto, secretaria de Cultura del @GobiernoMX, en la inauguración de #MONDIACULT2022. pic.twitter.com/jts0BLA7fi — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 28, 2022

También habló el principal fin de esta reunión cultural que busca la inclusión de la cultura dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015:

“Es sorprendente en pleno 2022 no contar con un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico en la Agenda 2030. Decidamos entre todos ser un eje de transformación y desarrollo de nuestras naciones y no un accesorio. […] Quedan en esta agenda 8 años muy buenos para avanzar. No reduzcamos la cultura a un porcentaje del presupuesto, consolidémosla como un eje profundo de transformación, de bienestar, de paz y de felicidad. Obtengamos el ODS 18: el de la cultura”, exhortó a los ministros de cultura del mundo.

Problemáticas a discutir

La ceremonia inaugural terminó con la intervención de la directora general de la UNESCO Audrey Azoulay, quien afirmó que “ha llegado el momento de movilizar de nuevo a la comunidad internacional al servicio de la cultura y de transmitir el mensaje de que la cultura es un bien publico mundial, un elemento fundamental de la dignidad de cada persona, porque a través de la cultura cada uno de nosotros podemos descubrir la humanidad que compartimos y convertirse así en un ciudadano libre he ilustrado”.

Tras resaltar la importancia de la cultura como columna vertebral de la sociedad en tiempos de conflictos, violencia y crisis sanitaria, reconoció que, a pesar de los esfuerzos y avances, “la cultura no ocupa aún el lugar que se merece en las agendas nacionales e internacionales”, la cual es la lucha se intenta solventar con esta edición de MONDIACULT.

Azoulay explicó que la cultura es un sector de rápido crecimiento en términos económicos, pero que no puede ser considerado solamente como un bien económico; y evocó la pasada primera edición de MONDIACULT, que fijó una postura internacional en materia de cultura frente a los desafíos de la globalización, la cual se ha acelerado generando así nuevos retos.

Entre esos retos, los cuales van a ser discutidos a lo largo de la conferencia mundial, mencionó, se encuentran: el tráfico ilícito de bienes culturales y su restitución, discusión que implicará cambios a las legislaciones de las naciones y fomentar la investigación de bienes culturales, así como la regularización del mercado artístico.

Dijo que también estarán al centro de la discusión será la vulnerabilidad de los trabajadores de la cultura, que se hizo aún más evidente durante la crisis sanitaria costó 10 millones de empleos; y una mejor repartición de la cultura en relación con las plataformas digitales, que mediante sus innovaciones se han impuesto a nivel mundial, con la intención de que no sea solo el mercado el que se encargue de este bien inherente a todos.

El último gran tema que se discutirá, comento la alta funcionaria, será el cambio climático que cuestiona de forma existencial la permanencia del patrimonio cultural tangible e intangible del mundo. También dijo la cultura como medio de preservación del medio ambiente puede promoverse desde el entendimiento de las culturas originarias, cuya relación con la naturaleza es estrecha.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para resolver todos estos problemas, explicó Azoulay se deben destinar los recursos necesarios que promueva la diversidad cultural; el desarrollo de herramientas comunes para la medición y toma de decisiones, con perspectiva de género;