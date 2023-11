Desenmascarando a Banksy: de artista callejero a marca colectiva

El grafitero conocido como Banksy podría ser desenmascarado en un próximo caso de difamación por su uso de Instagram para invitar a ladrones a ir a una tienda Guess porque habían utilizado sus imágenes sin permiso. El caso podría verse como un intento de obligar a Banksy a renunciar a su anonimato, que, según muchos, ha sido importante para su éxito a lo largo de los años.

Ha habido mucha especulación sobre la identidad del artista y muchos creen que es Robin Gunningham, de Bristol, quien fue nombrado coacusado en la demanda por difamación. Si bien no se ha confirmado que Banksy sea Gunningham, señalar esto no es de ninguna manera una revelación. Además, intentar descubrir la identidad de Banksy en última instancia ya no importa tanto.

Hubo un tiempo en que Banksy tenía una carrera en el graffiti y un famoso "carne" en la subcultura con la leyenda del graffiti londinense Robbo. Pero ese tiempo ya pasó.

Banksy es ahora un colectivo de artistas que trabajan juntos para producir piezas e instalaciones reflexivas, provocativas y subversivas. El alcance y el secreto de las obras más importantes de Banksy requieren la cooperación de muchas personas para orquestarlas, dirigirlas y producirlas.

El “parque de desconcierto” Dismaland (una versión siniestra de los parques temáticos al estilo de Disneylandia), el Walled Off Hotel (el hotel de Banksy y comentario sobre el conflicto entre Israel y Palestina) en Palestina y Better Out Than In (la residencia artística de Banksy en toda Nueva York) son ejemplos de eso.

Los investigadores creen que el colectivo incluye a muchos artistas conocidos y consagrados. El artista callejero de Bristol John D’oh se encuentra entre los que se rumora que están involucrados, al igual que el artista callejero y grafitero James AME72 Ame y tal vez el cantante de Massive Attack Robert Del Naja, entre otros. Pero eso es especulación. Y repito, ya no importa.

Lo que importa es por qué Banksy ha estado en los tribunales recientemente. Más importante que la actual demanda por difamación es el rechazo en 2021 de la marca Banksy por parte de la Unión Europea.





“Lo importante aquí es el claro interés en querer mantener el control sobre lo que es y lo que no es un Banksy”









Este fue el resultado de la batalla de Banksy con el productor de tarjetas de felicitación de arte callejero Full Color Black, quien utilizó la imagen de Banksy de un mono con un cartel sin permiso. El fallo utiliza las propias palabras de Banksy en la decisión, afirmando:

El fallo señala que el artista callejero declaró explícitamente que el público es moral y legalmente libre de reproducir, modificar y utilizar cualquier obra protegida por derechos de autor que le impongan terceros.

Además, “los derechos de autor son para los perdedores”, como dijo Banksy en su propio libro de 2017, Wall and Piece.





Tener un colectivo artístico litigioso tan dedicado a producir arte como a mantener la marca no evoca la imagen de narrador provocativo, clandestino y solitario que Banksy buscaba





La solicitud para declarar inválida la marca se presentó en 2018. Banksy se sintió muy ofendido por esto. En octubre de 2019, reveló oficialmente el Producto Interno Bruto de la marca “artículos para el hogar”. La tienda es oficialmente el sitio web, pero debutó como una tienda emergente a la que no se podía ingresar.

Una declaración publicada en la “tienda” emergente declaraba que el Producto Interno Bruto se abrió en respuesta directa a la solicitud de cancelación de marca y que vender “mercancías de marca” de Banksy era la mejor manera de garantizar la propiedad y el control del nombre Banksy.





Banksy ya cuenta con un grupo de marchantes de arte y con un servicio de autenticación llamado Pest Control que rastrea y legitima la procedencia de los Bansky





Lo importante aquí es el claro interés en querer mantener el control sobre lo que es y lo que no es un Banksy y con qué se asocian las obras de arte de Banksy en los espacios comerciales.





Un equipo de profesionales

Las falsificaciones de Banksy están por todas partes. La popularidad del artista y el hecho de que la mayor parte de su trabajo son plantillas (que cualquier persona con algo de talento, tiempo y un exacto puede reproducir fácilmente) garantizan que se seguirán haciendo falsificaciones y copias. Para combatir esto, Banksy cuenta con un grupo de marchantes de arte de confianza para los Bansky oficiales y un servicio de autenticación llamado Pest Control que rastrea y legitima la procedencia de los Bansky.

Si bien es completamente legítimo que cualquier artista quiera mantener su identidad única y el control sobre su obra de arte, es raro que un artista mantenga un departamento completo con personal dedicado a ello. No es que los grafiteros no defiendan sus derechos de autor.

Aparentemente, Pest Control existe para mantener la perspectiva auténtica y única de las obras de Banksy y para confirmar que fueron producidas oficialmente por Banksy. Este es un proceso que a menudo se denomina mantenimiento de marca.

Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que Banksy es ahora un colectivo de artistas que trabajan bajo la marca Banksy para producir las obras que el servicio de autenticación de Banksy, Pest Control, decreta oficialmente como Banksys. Banksy también es un equipo de abogados, marchantes de arte y curadores que garantizan que sólo las obras oficialmente asociadas con la marca Banksy obtengan el sello de aprobación certificado de Banksy.

Nada de esto es secreto, pero no se ha hecho público porque ser un colectivo artístico litigioso tan dedicado a producir arte como a mantener la marca no evoca la imagen de narrador provocativo, clandestino y solitario que Banksy busca.

Tener un equipo de abogados que se asegure de que sólo los Banksys reales sean etiquetados como tales no ayuda mucho a su credibilidad callejera. Aún así, revelar esto públicamente probablemente no disminuirá el interés en Banksy ni afectará el precio que la gente está dispuesta a pagar por plantillas de monos o arte autodestructivo.





* Profesor titular de Sociología y Criminología, York St John University.