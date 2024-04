Dilema del arte del siglo XXI ¿Estética o perspectiva?

Desde 2019 se celebra el Día Mundial del Arte cada 15 de abril para promover su desarrollo, difusión y promoción. Cuando nos preguntamos qué es eso que consideramos arte o por qué el actual en algunos casos nos parecen meras ocurrencias, nos faltaría razón; el arte es algo subjetivo que varía en cada época, cultura, sociedad y hasta momento político.

El arte se nutre de la creatividad, de la innovación y de la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo. De acuerdo con la UNESCO, desempeña un papel esencial en el intercambio de conocimientos y en el fomento cultural entre países" cualidades que el arte ha tenido, y seguirá manteniendo, "si se promueve y protege a los artistas y la libertad creativa".

¿Cuál es la definición de arte?

No hay un único y definitivo concepto de arte. Su definición forma parte de las exploraciones que el mismo arte suscita y se planteé a lo largo del tiempo.

La palabra arte proviene del latín ars-artis, que se refiere a mucho trabajo y mucha creatividad, y del griego téchne, “técnica”. Tomando en cuenta las raíces de la palabra, la definición sería: "manifestación o expresión de 'cualquier' actividad creativa y estética por parte de los seres humanos, donde se plasman sus emociones, sentimientos y percepciones sobre su entorno, vivencias o ilusiones sobre la realidad con fines estéticos, simbólicos, sociales y de entretenimiento. Para ello, utiliza diferentes recursos plásticos y sensitivos, lingüísticos, corporales o sonoros con determinados criterios, reglas y técnicas.

Niño caído sobre la pista de tenis, llamando la atención sobre la invasión rusa a su pueblo. Foto: Amalia González / EFE

Panofsky, historiador y crítico de las ideas estéticas, considera que el arte designa la capacidad consciente, e intencional del hombre, de producir objetos del mismo modo que la naturaleza produce fenómenos. En sus palabras, el arte es algo artificial que trasforma la naturaleza.

Farmer Girlm de Kim Simonsson. Es uno de los tres nomos hechos de moho verde del, combinación de cerámica y roca. Foto: Amalia González / EFE

Por su parte Dino Formaggio, filósofo italiano, considera que el arte “es todo aquello que los hombres llaman arte” porque como dijo el historiador de arte austriaco Ernst Gombrich: “No existe el arte, solo los artistas .”

Luz del pasado, de Paloma Navares. Foto: Amalia González / EFE

El concepto de arte cambia en cada momento, por lo que todos podemos ser agentes, creadores de algo distinto, o al menos personal.

¿Cuáles son las corrientes del arte?

En el siglo XVIII surge el concepto de Bellas Artes para distinguir artes con mayúsculas y las artes con minúsculas para las artesanías y las manifestaciones populares. En el siglo XX se incorpora el cine, la fotografía y el cómic a las artes mayores, es decir, la arquitectura, escultura, pintura, música, poesía, teatro y danza.

Lo que antes se asociaba a la belleza humana, rigiéndose por las leyes de la naturaleza, ha sido sustituido por una serie de ideas que se acercan a lo conceptual y requieren la participación del espectador como sujeto activo frente a la obra.

Luis Enrique Zela-Koort explora las nociones de artificialidad, 'organicidad' y transformación. Sus esculturas y videos crean instalaciones barrocas interactivas. Foto: Amalia González / EFE

El arte del siglo XX tiene como punto de unión el rechazo del academicismo y las sucesivas innovaciones. De la admiración por el arte primitivo, que une a Matisse y Picasso con los expresionistas, surge la revolución del cubismo y la pintura abstracta.

El mar Caribe convertido en océano, protagonista de ArcoMdrid, 2024. Fue el tema principal de la feria. Foto: Amalia González / EFE

Por otro lado, las dos guerras mundiales vienen a enriquecer la visión de la contra-cultura artística con movimientos como el dadaísmo y el surrealismo, pero también con los trabajos de Dubuffet o Bacon. Después de los años 70, frente a las conquistas y la renovación del arte moderno, se multiplica la ruptura en cualquiera dirección.

Twister Again de Alice Aycock y una de las primeras artistas del movimiento land art de los setenta. Foto: Amalia González / EFE

Con la llegada, en los noventa, de la era digital y la globalización, el arte contemporáneo ha experimentado una nueva transformación. El arte postmoderno se caracteriza por una mezcla de estilos y técnicas, así como una ruptura con las convenciones tradicionales del arte. Todo resulta ya antiguo y desfasado.

Puerta del Sol de Juan Ugalde, conocido por sus obras de técnica mixta que fusionan pintura y fotografía. EFE:Reportajes/ Foto:Amalia González

Entre los movimientos de esta época se encuentran el arte urbano, el arte digital, el arte transgresor incluso lo que se denomina arte participativo. Y más recientemente los artistas de hoy en día se enfocan en temas relacionados con la identidad, la diversidad cultural, la tecnología y la relación del ser humano con su entorno.

Actualmente el arte no está relacionado con la belleza, cumple funciones diferentes

Nuestra época ha heredado la definición de que el arte es la producción del canon de belleza, que imita a la naturaleza; pero ello promueve a instar a nuevas definiciones, pues la belleza es una noción ambigua y puede significar cualquier cosa que agrade.

Escultura de Jaume Piensa. Rostro en paz que inducen al reposo, a la quietud, a la calma, a la moderación, a concederte una pausa. Foto: Amalia González / EFE

Esta idea surge porque hay conceptos que cuesta ser definidos con exactitud. El arte no solo adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas, también desempeña funciones diferentes; trata de cosas que son externas al hombre, estimula la vida interior del artista, emociona e impresiona, no puede ignorarse. Y no puede reducirse a una sola de sus funciones.

En la definición de arte entra una confluencia de varios conceptos. Uno es la novedad. La esencia del arte es la novedad, incluso lo beneficia al crear una revolución permanente.

Una de las obras expuestas en la feria internacional de arte contemporáneo, de Daniel Spoerri, Sevilla 1992. ArcoMadrid, 6 de marzo de 2024. Foto: Amalia González / EFE

Hamparte, el arte que está en todos los sitios

Antonio García Villarán, artista plástico, crítico y divulgador del arte, creó el término «hamparte», con el que critica algunas corrientes artísticas contemporáneas y también a artistas consagrados, sobrevalorados por la Historia del Arte, como Warhol, Miró o Tapiés, dice "El arte está en todos los sitios, sin él nos moriríamos de hastío. Dependiendo de nuestra mirada, desde nuestra perspectiva personal porque el arte nace en el cerebro, yo puedo hacer una cosa artística, y otra persona la percibe como tal o no".

350 páginas, de Irene de Andrés. La obra se compone de fotografías de 24 ejemplares de libros agujereados por las balas y la metralla, publicaciones que sirvieron de barricadas improvisadas para soldados que defendían el frente de Madrid ante los franquistas. Foto: Amalia González / EFE

El artista sevillano cita a Duchamp, quien al presentar un orinal aseguró que "esto es arte", y lo fue porque así lo dijo. Eso sigue ocurriendo, todo lo que es expuesto y admirado por un público, lo es. Nadie se atreve a poner reparos para empatar con "los expertos".

(Arriba derecha) Arturo Comas, dos sillas de acero cromado. (Abajo Izquierda) La chilena Voluspa Jarpa en Floating prints on transparent PVC, una historia colectiva sobre su experiencia a través de ese trauma cultural, incorporando el discurso público, documentos, símbolos estatales, espacios urbanos, así como historias individuales, recopilando la materialidad visual, anónima, en sus largas y blandas texturas transparentes de archivos infinitos y olvidados. Fotos: Maribel Nieto / EFE

También se necesita imaginación, dice Villarán, la unión de conocimientos previos ya que si has visto muchas cosas sumas para crear. Pero su definición está sobrevalorada y nos lo explica didácticamente recordado el mejor ejemplo: el impresionismo, un movimiento de finales del siglo XIX, uno de los más aplaudidos, reconocidos y valorados, pero que al principio no lo fue, no los consideraban ni dignos de exponer en muestras colectivas de arte tradicional.

"Dancers" de Adrian Paci, para tiempos turbulentos de incertidumbre e inestabilidad política. Foto: Amalia González / EFE

El Impresionismo era una corriente artística rechazada por alejarse del arte tradicional, pero poco a poco lo fueron incluyendo y exponiéndolo en galerías, con lo que lo aceptaron como arte gracias a su novedad.

Y al igual que el Impresionismo, al final todos los ismos de principios de siglo pasado terminaron admitiéndose y así sucede con todo lo nuevo que tras suponer cierto cambio, al final se asimila. Del rechazo pasamos a la aceptación, al reconocimiento y el asentamiento.