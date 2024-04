[Entrevista] Daphne Guinness: Una vida dedicada al arte

Daphne Guinness es una de esas personalidades que parecieran tenerlo todo. Hija del barón Jonathan Guinness -quien dirigió durante 28 años el imperio cervecero que lleva su apellido-, ella decidió dedicarse al arte en varias de sus disciplinas.

Además de ser diseñadora de modas y de aventurarse en el mundo del cine y de la dirección de videoclips, también ha sido una modelo, actriz, coleccionista y socialité que se codea con personalidades como Lady Gaga o Alexander McQueen.

De hecho, Guinness ha sido descrita como una "artista de performance" por The New York Times por su uso y experimentación con la moda.

Sin embargo, ella comenta que su verdadera vocación siempre fue la música, por lo que en 2016 decidió asumir ese llamado y además guiada por un tal David Bowie y por el productor de éste, Tony Visconti.

Después de haber publicado tres discos de estudio, en 2023 la artista comenzó a dar a conocer algunos de los nuevos sencillos que conformarán su siguiente álbum. Primero “Hip Neck Spine”, luego “Mishima” y más recientemente “Volcano” y “Time”, todos los cuales han sido remezclados por Hercules & Love Affair.

De todo lo anterior platicamos con ella vía Zoom, en una sesión en la que, como era de esperarse, además se presentó con cámara prendida e impecablemente arreglada, como uno esperaría de una celebridad que se mueve como pez en el agua en el mundo de la moda y el entretenimiento.

La canción “Volcano”, está inspirada en los clubes underground ingleses. ¿Te gusta ir a lugares que no son tan conocidos por la mayoría de la gente?

Definitivamente, me gusta ir a lugares que no son tan conocidos por todos. Amo la profundidad y la oscuridad que puedes encontrar en esos lugares. Creo que siempre me gustó la resistencia y siempre me identifiqué con esos lugares pequeños y llenos de humo donde la gente se divierte en lugar de sólo estarse contemplando a sí misma.

No es de extrañarse que la irlandesa tenga predilección por ambientes más alternativos, ya que corre por sus venas sangre surrealista -es familiar de Edward James, el británico que construyó un jardín escultórico en Xilitla, San Luis Potosí- y de niña creció cerca de personajes como Salvador Dalí, quien era amigo de su madre y de quien sólo recuerda que era muy amable y que le daba buenos consejos.

David Lachapelle, con quien has colaborado en varios proyectos, ha dicho que “Volcano” muestra el sentido del humor y la alegría de vivir que no todos saben que tienes. ¿Tú cómo crees que te ve la gente?

Bueno, yo creo que lo dice porque cree que tiene que explicarle a la gente que en realidad no soy tan seria o tan snob, que puedo llegar a ser muy divertida y que también puedo relajarme.

Esa canción incluye un elemento percusivo que lograron al dejar caer un trozo de aerogel sobre una superficie de vidrio. ¿Cómo fue ese proceso y de quién fue la idea?

Fue mía. El aerogel de baja densidad es el material sólido más liviano que hay y lo usan para fines de refrigeración y cosas así, pero yo siempre he estado interesada en nuevos materiales, por mi trabajo como diseñadora. Lo que sucedió fue que estaba con Malcolm (Doherty), quien es mi compañero musical, en un museo donde dejamos caer ese material sobre el vidrio y sonó tan bien que lo grabamos y lo usamos como parte de la percusión de la canción. A veces ese tipo de experiencias orgánicas son las que funcionan de maravilla.





Asegura que siempre está pensando en todas las posibilidades entre el diseño, la moda, el cine y la música





¿Es importante para ti experimentar en lo que haces?

Sí, disfruto experimentar y expandirme, pero también usar los límites de la forma clásica en la música, es muy importante empujar los límites de lo que es posible… Creo que estoy descubriendo cómo combinar esas dos posibilidades.

“Time” es uno de los adelantos de su cuarto álbum, que se titulará Sleep / Foto: Agent Anonyme Recordings

De hecho has mencionado que con la música tratas de mirar hacia atrás y hacia adelante… Al mismo tiempo.

Sí, para tener una visión micro personal de mi experiencia y luego mirar hacia el mundo más amplio, hacia el clima en el que vivimos actualmente. No soy política, pero observo con absoluto horror y con tristeza todo lo que está pasando en el mundo con la mayoría de las cosas. Este es realmente un momento muy extraño, así que sólo estoy tratando de describir lo que veo y ponerlo en algún tipo de contexto.





¿Cómo compones las canciones? ¿Empiezas quizá con la letra y luego llega la música o viceversa?

Depende. A veces sí son primero las palabras o sólo una frase que me viene a la mente. En otras ocasiones lo que hago es simplemente empezar a cantar y ver adónde va todo. Nunca tengo problemas para encontrar una melodía, además de que los acordes que elijo a veces son un poco complicados porque suelo impulsar la producción e incluir cosas como cuerdas y otros elementos. A veces es un viaje largo y las canciones van cambiando mucho a través de las diferentes secciones… Así lo he hecho siempre.

Daphne Guinness sabe que parte del éxito de una estrella pop radica en la habilidad para rodearse de las personas correctas. Por eso ha vuelto a trabajar con Tony Visconti, el legendario productor de David Bowie que ya había trabajado con ella en otras producciones.





Aunque ha incursionado con éxito en el mundo de la moda, el coleccionismo y la producción audiovisual, asegura que su verdadera vocación es la música





¿Cuál fue el papel de Tony Visconti en este álbum?

Él es uno de los coproductores con los que Malcolm y yo empezamos a trabajar. De hecho él escribió las secciones de cuerdas y fue una parte fundamental del proceso. Definitivamente él tuvo un papel importante en esta producción.





Ya que hablamos de Tony Visconti, no puedo dejar de preguntarte por David Bowie, quien tengo entendido que fue tu mentor. ¿Puedes contarnos sobre eso?

Bueno, él fue como una especie de productor de mi primer álbum, aunque no está acreditado de esa manera, pero fue muy generoso porque me permitió tener a su bajista e hizo que Tony Visconti se involucrara en la producción. De hecho él recibía las mezclas que íbamos terminando y nos daba su opinión, nos daba consejos y teníamos largas conversaciones. Él fue una parte crítica de ese trabajo y sólo puedo decirte que lo extraño mucho porque realmente era un ser humano maravilloso y teníamos mucho en común. Bowie era alguien muy divertido y siempre estaba leyendo los mismos libros. Tuvimos conversaciones extremadamente profundas y muy largas sobre música y otras cosas… Su muerte es una pérdida terrible para todo el mundo.





En este disco dedicas una canción al poeta japonés Yukio Mishima. ¿Qué puedes decirme sobre él?

Bueno, es que desde que yo tenía como cuatro años, recuerdo que me decían Mishima, porque tenía una niñera japonesa y aunque no escribí la canción pensando sólo en él, pienso que a lo largo de la vida me han acompañado algunas situaciones extrañas que me llevan a él, ¿pero sabes que? Él era un artista extraño y el arte en sí mismo creo que debe ser así, raro o extraño.





Sé que también te has inspirado en Noam Chomsky

Más bien creo que hay mucho de Chomsky en mi música, a nivel lingüístico. Él es un gran héroe para mí, en parte porque estableció una conexión entre la música y la lingüística. Todo el proceso de mi nuevo disco ha sido tan largo y tan enfocado en tratar de lograr que la métrica de las palabras y la música realmente coincidan, que creo que tiene esa naturaleza viene precisamente de Chomsky.

Dentro de algunas semanas verá la luz el cuarto disco de la artista, que llevará por nombre Sleep, y fue grabado en los estudios Abbey Road.





Mi apellido ha sido un obstáculo en todos los mundos en los que entro, porque he tenido que trabajar diez veces más duro que todos los demás para que me tomen en serio





La moda y el cine

Daphne Guinness también se ha convertido en una de las diseñadoras de moda más reconocidas del mundo, trabajando en colecciones para marcas como Comme des Garçons y junto a diseñadores como Karl Lagerfeld y fotógrafos como David LaChappelle, además de ser consultora para Gucci y de aparecer en las portadas de publicaciones como Vogue, Harper's Bazaar, Tatler y Zoo Magazine, además de que frecuentemente se le considera como una de las celebridades mejor vestidas del Reino Unido.

Sobre tu trabajo en la moda, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro o satisfacción en ese ámbito?

Siempre estoy diseñando pero yo creo que podría ser el guante que diseñé con Alexander McQueen y Sean Lean. Fue un gran momento. Aunque al mismo tiempo creo que una obra de arte no está terminada si el artista todavía está vivo, porque siempre hay cosas que podría cambiar o hacerse mejor. De hecho, me gusta bastante el concepto de destruir cosas para crear algo nuevo. En el caso del guante, quería fundirlo y crear un guante nuevo porque después de cierto punto sólo quieres transformar la materia en otra cosa. Así que las transformaciones de la materia son una idea interesante para mí. Ahora mi objetivo también es dedicar un poco más de tiempo a hacer más diseños.

La artista también se ha aventurado en el mundo del cine y la dirección, co-produciendo el cortometraje nominado al Oscar Cashback y dirigiendo el videoclip de Hozier para la canción "Take Me To Church"





¿Y respecto a la producción y dirección en cine? ¿Planeas hacer otras cosas?

Sí, haré algo en el futuro. Siempre estoy pensando en todas las posibilidades entre el diseño, la moda, el cine y la música. Hasta podría crear una experiencia completa, como un musical o algo así, aunque los musicales en sí no son algo que me encante, pero creo que sería un desafío crear algo así.

Eres una persona que parece tenerlo todo y cualquiera que no te conozca podría pensar que las cosas han sido fáciles para ti, ¿no crees?

Yo creo que el problema está en mi apellido y por ello a veces creo que debería deshacerme de él u ocultarlo, ya que ha sido un verdadero obstáculo para mí en todos los mundos en los que entro. Te puedo decir que he tenido que trabajar diez veces más duro que todos los demás para que me tomen en serio y aun así la gente piensa que las cosas han sido fáciles para mí, pero ¿sabes? Todos tenemos nuestras luchas y cada uno tiene su manera de seguir el camino… No es una queja, pero a veces me hace sentir bastante miserable dedicar toda mi existencia a lo que hago, pero al final la gente que trabaja conmigo sabe lo que hago y quién soy, y eso es suficiente para mí.





¿Entonces nunca has visto tu apellido como una ventaja?

Nunca, nunca lo ha sido. O probablemente no sé cómo usarlo a mi favor. Desde que estaba en la escuela, tanto los profesores como las otras chicas siempre estaban en contra mía porque les parecía que tenía una vida muy extraña en comparación con los demás, pero esa era más bien la expectativa de ellos… Yo creo que nunca me he beneficiado, a pesar de cómo lo vea la gente. Creo que la única vez que me sirvió fue cuando me enviaron un libro de los Récord Guinness por Navidad. Claro, estoy orgullosa de lo que mi familia logró en Irlanda y de lo que han hecho en el Reino Unido, pero créeme que es algo que nunca ha funcionado a mi favor.