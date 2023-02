Leftfield: Un antídoto contra los días difíciles

Tres décadas de trayectoria respaldan el trabajo de Leftfield como uno de los actos de música electrónica definitivos de la escena electrónica global.

Desde el principio, el proyecto fundado por Neil Barnes cultivó su propia identidad sonora en la que siempre han sido esenciales la vanguardia sonora y las filosofías progresistas al servicio de la pista de baile.

A finales de 2022, el proyecto lanzó su cuarto disco de estudio, This Is What We Do, que deja escuchar a una banda apegada a sus principios, tan radical y subversiva como en sus mejores días, proponiendo además un lenguaje positivo que sirve como antídoto para los tiempos nefastos que corren.

Aunque varias de sus pistas se concibieron antes de la pandemia, el álbum se completó durante la pandemia. Tales circunstancias extraordinarias, por supuesto, tuvieron un gran impacto en la música que Neil produjo, junto con su compañero de estudio Adam Wren, quien fue fundamental para la creación del disco.

Sobre este trabajo, que ha sido calificado por la prensa especializada como incendiario y visceral, pero también emotivo y positivo, nos habla el propio Neil Barnes:

Neil, qué gusto da escucharlos de nuevo, en buena forma y con todo en su lugar.

Gracias, este nuevo disco es para nosotros una declaración poderosa sobre la música electrónica tomando diferentes inferencias de muchas cosas, de una manera que, con suerte, permanecerá en la pista de baile, porque hay muchas cosas en él, pero al final se trata de la pista de baile.





Ya que lo mencionas. ¿Cuándo hacen música piensan en función de la pista de baile?

Sí, siempre. Es decir, algunos tracks pueden estar inspirados en otros entornos, pero la mayoría del tiempo se trata de poner el corazón y el alma en un club. Generalmente cuando trabajamos estoy pensando: ¿Podrá la gente bailar esto? O, ¿cómo responderá la gente a esto? ¿Tiene groove? ¿Está el bombo lo suficientemente potente? Así que sí, todo el tiempo estoy pensando en cómo se ubican estos sonidos en el entorno del oyente.

Esto siempre me gusta preguntárselo a las leyendas vivientes como tú. ¿Aún asistes a los dance clubs?

Bueno, yo no voy a bailar… Digamos que voy a tocar, ese es mi lugar, mi entorno más familiar. Estoy realmente en contacto con toda la música nueva que se ha hecho todo este tiempo, así que me mantengo vigente en ese aspecto, a pesar de mi edad, creo que eso es lo relevante cuando te dedicas a un trabajo como este.





En “Full Way Round” cuentan con la participación de Grian Chatten, de Fontaines DC, lo cual me recuerda que Leftfield siempre se caracterizó por tener grandes voces invitadas. ¿Cómo fue la colaboración con él?

Asombroso, fue una experiencia totalmente increíble. Al principio teníamos dos demos, y se los enviamos a él para que eligiera uno, y cuando entró al estudio encontramos una fuerza inmediata entre los tres, una energía real que se creó en la habitación. Primero estuvo entrando y saliendo, me hacía comentarios sobre la letra y luego volvió a entrar para darle la forma final de una sola vez, ya luego agregamos la parte del poema al final, pero en general te diría que trabajar juntos fue una experiencia poderosa y además poética.





Has dicho que este disco es una respuesta positiva y enérgica a los problemas del mundo. ¿Qué es lo que más te preocupa como artista en este momento?

Bueno, obviamente los temas ambientales me preocupan mucho. Creo que todos deberíamos estar aterrorizados por la forma en que viviremos a partir de ahora, creo que necesitamos tomar de nuevo el control del planeta y revisar la forma en que usamos sus recursos… También me preocupa el auge de la política de derecha. Veo un mundo inseguro y veo gente joven que está luchando para abrirse camino en muchos aspectos. Me gusta la gente y aprecio mucho a los jóvenes, creo que les espera un mundo muy duro, creo que mi generación y las anteriores les hemos dejado un entorno bastante inseguro.

“El cáncer me energizó de una manera extraña. Y me hizo pensar en el apego, el amor y el miedo que experimentas cuando hay algo que te amenaza, entonces aprecias todo de otra manera”





¿Qué nos puedes decir de "Machines Like Me"? ¿En qué está inspirado ese track?

Es difícil. A ver, es evidente que de alguna manera está inspirado en Kraftwerk, aunque debo decir que nunca me di cuenta de que estaba haciendo algo como un homenaje o algo inspirado en ellos, pero tiene ese sentimiento de ser una máquina y de apoderarse del mundo, porque eso es lo que hacen las máquinas, sí tengo el temor de que la gente pierda cierta humanidad con todo esto.

This is What We Do ha sido calificado como un disco incendiario y visceral, pero también emotivo y positivo / Foto: Steve Gullick

Muchos obstáculos que vencer

Los problemas de salud personal de Neil también influyeron en el proceso creativo. Diagnosticado con cáncer de intestino en 2021, se sometió a una cirugía y ahora está en remisión. Sin embargo, el prolongado proceso en torno a su diagnóstico y tratamiento tuvo un efecto severo en su bienestar. La complejidad y los matices que rodean el viaje de recuperación de Neil impregnan la música del álbum en lo que es un claro proceso de catarsis, renovación y curación para él.





Neil, antes de terminar este disco te enfrentaste a graves problemas de salud ¿Cómo influyó esa situación en estos cortes?

Sí, soy un sobreviviente de cáncer de colon. Creo que todo eso me dio una sensación rara, como que me energizó de una manera extraña. Inicialmente me energizó y me hizo pensar en ciertos temas, como los vocalistas a los que iba a invitar o por qué quería hablar sobre temas de apego y de amor, de esa emoción tan poderosa y ese miedo que experimentas cuando hay algo que te amenaza, entonces aprecias todo de otra manera… También estuve muy deprimido, bueno, primero me mantuve firme para terminar el álbum y luego me derrumbé.





"Simplemente decidí que si no hacía esto ahora, probablemente moriría y nunca se haría"





La energía creativa de Neil se vio amplificada por su trabajo en torno a la curación del trauma infantil, centrado en un caso de abuso que lo llevó a vivir episodios sostenidos de depresión a lo largo de su vida. Profundizar en este período doloroso, mientras estudiaba para convertirse en psicoterapeuta, lo ayudó a desentrañar el trauma y lo puso en el camino de la curación de heridas pasadas. De este trabajo profundo surgieron realizaciones sobre el amor, la aceptación y la conexión que han dado forma a la perspectiva de Neil e influyeron en la dirección del álbum.





También abordas algunas situaciones difíciles de tu infancia y de alguna manera utilizas a la música como un catalizador para hacerle frente a todo eso.

Sí, la música nos ayuda a superar las heridas del pasado y puede ayudarnos a ponernos en un lugar diferente, tan solo por el hecho de comunicarlo y de compartir nuestras experiencias con alguien en quien podemos confiar, aunque déjame decirte que tengo una extraña relación con la música. Tampoco soy alguien que toque música para animarse. De hecho, cuando no estoy feliz, la música no es algo que quiera escuchar. No encuentro la música útil en ese sentido, más bien es un medio de expresión para mí.

This is What We Do ha sido calificado como un disco incendiario y visceral, pero también emotivo y positivo

Al hablar sobre su experiencia con otros estudiantes en su curso de psicoterapia, Neil liberó espacio en su mente, lo que le permitió ser más creativo. Eso le permitió tener un tiempo fértil en el estudio, y se puso a toda marcha cuando recibió su diagnóstico de cáncer, terminó un lote de demos y se los entregó a la compañía discográfica el día antes de su operación de colon.

"Simplemente decidí que si no hacía esto ahora, probablemente moriría y nunca lo haría", agrega.





Estuviste de gira por varias ciudades del Reino Unido para presentar este álbum. ¿Hay posibilidad de que algún día toquen en México?

Sí, realmente estamos trabajando en ello. Siempre he querido tocar allá, porque sé que hay una escena de baile sólida y desafortunadamente nunca hemos estado ahí, así que espero que este año podamos ir y tocar tanto este disco como varios de los tracks antiguos. De hecho, debo decirte que me enoja un poco aún no haber ido a México porque la verdad es que he tocado en casi todo el mundo, pero por alguna razón en México aún no… Esperemos que se concrete, de verdad.

Así es como se concreta otro capítulo en la impecable trayectoria de este proyecto de música electrónica. No exageran quienes han señalado que This Is What We Do es un álbum lleno de corazón y alma, una colección honesta y auténtica de música electrónica que elude la categorización de género para evocar sentimientos sinceros a fuerza de breaks, ritmos impactantes, elementos vintage y un enfoque expansivo a la altura de los mejores trabajos del conjunto.

Esto es lo que hacen, y vaya que lo hacen bien.