[Entrevista] Young Fathers: Renuevan la música

Young Fathers es una de esas agrupaciones que ayudan a que no se pierda la esperanza sobre el futuro de la música. Incluso los melómanos más pesimistas pueden encontrar algo valioso en el catálogo de esta agrupación formada hace ya 15 años.

Y es que desde el lanzamiento de sus primeros mixtapes, el conjunto formado por Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole y Graham 'G' Hastings, se comenzó a hacer de una reputación que fue confirmada cuando en 2014 resultaron ganadores del prestigioso Mercury Prize, por su álbum debut, Dead.

Desde entonces, el grupo no ha dejado de sorprendernos con cada lanzamiento y con cada presentación, en la que se dejan ver como una banda innovadora y siempre propositiva, pero también muy espiritual y consciente de su entorno.

Así que aprovechando la salida de su tercer álbum, Heavy Heavy -que sale a la luz este 3 de febrero- hablamos acerca de todos estos temas con el propio Alloysious Massaquoi.

¿Por qué se titula Heavy Heavy este disco?

Hay muchas cosas detrás de eso, pero tiene que ver con que esta vez no fue tan fácil ni rápido grabar este álbum, por todo lo que ha sucedido en el mundo, eso retrasó muchas cosas que teníamos planeadas y de alguna manera todo se volvió un poco más complicado, digamos que es una referencia al trabajo duro y a la vida, hacia todo lo que hay alrededor.





Hablando de ello, a pesar de los tiempos difíciles que corren, su música suele transmitir vibras positivas y esperanzadoras, ¿es algo que hacen conscientemente?

No tanto, porque simplemente entramos al estudio y comenzamos a probar y grabar nuevas cosas, nos enfocamos mucho en hacer cosas que no hayamos hecho antes y eso es lo que sale, en cierto modo expulsamos todo lo demás y sólo nos enfocamos en trabajar, es hasta después que nos ponemos a ver qué significa, ya luego pensamos en eso, pero obviamente estamos afectados por las circunstancias y por lo que está sucediendo en nuestras vidas.

Asegura que musicalmente nunca están satisfechos y que les gusta la idea de crecer orgánicamente y seguir siendo innovadores / Jordan Hemingway

Sobre el sencillo “I Saw”, han dicho que es como ese panfleto que llega a tu puerta culpando al sistema y a los inmigrantes por todo lo que está mal en tu entorno.

Sí, es como un stand-up sobre lo que pasa a nuestro alrededor, sobre las consecuencias tan profundas del Brexit y sobre lo que experimentan las personas cuando tratan de darle un sentido a todo esto, es también sobre tratar de tener un poco de empatía y de comprender, de ser justo y de tener algún tipo de esperanza de que las cosas mejorarán para todos… Eso es más o menos.





¿Qué nos puedes decir de la instrumental “Ululation”? Parece una canción llena de energía y muy espiritual.

Es un alarido, un clamor… Me gusta mucho porque es como un lugar agradable que en el disco funciona como una transición, es como un espacio de calma que equilibra la primera parte con la segunda… Es como meterte en un río y sumergirte antes de volver al mundo real… No habíamos hecho algo así antes y me parece genial tener algo así, más basado en instrumentos y en dejar todo a la sensación que te provoca la música.





Sobre “Be Your Lady”, parece la canción más atípica del álbum, porque musicalmente apunta en diferentes direcciones.

Sí, estoy de acuerdo… ¡Totalmente!

Definen su nuevo disco como inspirador, urgente… mejor que lo que hicieron antes / Jordan Hemingway

Si tuvieras que elegir tu canción favorita de este disco, ¿cuál sería?

Me encanta todo el disco, porque creo que es el mejor que hemos hecho hasta ahora, así que creo que por el momento tengo que superarlo para poder llegar a tener una favorita. En este momento te podría decir que “Be Your Lady”, pero luego entramos a ensayar y a lo mejor elijo otra, como “Geronimo”, por lo que significa para mí... Y también “Tell Somebody”.





¿Cómo definirías este disco en unas cuantas palabras?

Oh, esa es una buena pregunta... Diría que es inspirador, urgente… y que es mejor que lo que hemos hecho antes.





Este año cumplen 15 años como banda, y parece que les ha ido muy bien en este tiempo. ¿Cómo te sientes al respecto?

Bueno, por un lado, creo que musicalmente nunca estaremos satisfechos. Queremos mejorar y que nuestros sueños y ambiciones como grupo nunca se detengan, aunque con los años también aprendes a que tienes que ser paciente… Así que se trata de esperar y de crear esos momentos para que sucedan las cosas, para crecer orgánicamente y seguir siendo innovadores… A veces es difícil, porque no siempre obtienes reconocimiento desde el inicio, pero poco a poco la gente empieza a creer en lo que haces, y eso está bien… De todos modos seguimos pensando que la música es poderosa, todavía somos parte de esa minoría que cree que puede cambiar las cosas, que pueden cambiar las personas y ser más abiertas y tolerantes… Creo que aún tenemos eso, llámalo ingenuo o como sea, pero aún creemos en el poder de la música y de la creatividad y en cómo eso afecta las cosas y provoca el cambio.





Qué bueno que lo menciones, porque algo así experimentamos muchos la primera vez que escuchamos aquella canción llamada “Shame”.

Sí, yo creo que esa es una de las mejores canciones que hemos hecho en términos de que la gente conecte con ella, además de que su video también habla mucho de cómo los personajes pelean todas esas batallas internas, con algo tan simple como el movimiento o el baile… Es una cosa hermosa.

Y después de eso, todo el mundo los conoció cuando varias de sus canciones se incluyeron en la banda sonora de Trainspotting 2.

Sí, la película original es un clásico de culto, porque realmente retrató a nuestro país como realmente es, así que formar parte de eso es un gran honor… Al principio pensábamos: Bueno, si somos un grupo basado en Escocia, no veo por qué no vengan a nosotros y nos inviten, quizá hemos hecho méritos para justificarlo, y luego llegó la llamada para involucrarnos y fue algo increíble… Al principio nos pidieron siete canciones de nuestro repertorio, lo cual fue genial… Danny (Boyle, el director de la cinta) es nuestro fan y nosotros somos admiradores de él, así que imagínate… Fue una gran experiencia conocerlo y hablar con el equipo, porque esa cinta es parte de la historia y nosotros estamos ahí.