El retrofuturismo de Information Society

La banda estadounidense Information Society regresa a la Ciudad de México este 12 de febrero para presentar las canciones de su último disco, ODDfellows (2021), junto con los clásicos que cosecharon desde los años ochenta, como “Running”, “What's On Your Mind (Pure Energy)” y “Walking Away”.

La agrupación formada en 1982 por Kurt Harland Larson, Paul Robb y James Cassidy, -los dos últimos aún en su alineación actual- es bien conocida en la escena global de la música dance, gracias a su estilo plenamente identificable, en el que han incorporado elementos del new wave, el electropop, la música industrial y el darkwave.

Por ello platicamos con Paul Robb sobre este regreso y sobre su visión del pasado y el presente de esta agrupación que recientemente llegó a las cuatro décadas de vida.





Paul, regresan a México después de 32 años. ¿Qué podremos ver y escuchar en esta ocasión?

Bueno, verán una mezcla de nuestros éxitos más conocidos junto con música nueva, y eso es lo que lo hace diferente para la mayoría de los fanáticos, porque cuando vinimos a tocar a México en los años 90 no teníamos esa última parte del show, que creo que será un bonus interesante para la gente.

Entonces no será sólo una noche de nostalgia.

Bueno, yo espero que no. Vaya, espero que la gente también disfrute de la nueva música. Pero si solo quieren venir por las viejas canciones, pues también está bien. Desde aquella vez que vinimos en 1991, he vuelto personalmente muchas veces a México y también algunas veces para tocar como DJ, sobre todo en clubes y bares pequeños, lo cual fue muy divertido. Pero tengo muchas ganas de volver con todo el grupo, porque sé que tenemos muchos fans en México y será bueno verlos.

La música tiende a envejecer de distintas maneras. ¿Cómo consideras que se escucha su música con el paso del tiempo?

Creo que mucha de la música pop pasa por tres etapas: Primero es popular, luego es un poco vergonzosa por un tiempo y luego vuelve a ser popular. Y creo que para muchos nuestra música ha pasado por esas tres etapas. Es interesante, porque cuando empezamos y durante los primeros años de la banda queríamos hacer música que sonara como el futuro, y ahora es retrofuturista. Pienso mucho en eso, porque a veces es como si fuéramos a lugares que en realidad no terminaron sucediendo, pero bueno, en general creo que nuestra música ha envejecido muy bien, a la gente todavía parece gustarle y todavía funciona muy bien en el escenario.

Otra cosa que cambia con el paso de los años es que uno se aleja de la escena bailable, de la vida nocturna. ¿Ustedes siguen involucrados con esa movida?

Solo con la banda, cuando estamos de gira, a veces aún salimos a discotecas. Pero actualmente vivo en New Hampshire, al norte de Nueva Inglaterra, y no parece haber mucha vida nocturna aquí, sino vida silvestre, animales dando vueltas por todos lados… De todos modos, creo que ya estoy un poco más allá del rango de edad de la gente que va a clubes.





Information Society estuvo inactivo entre 1997 y 2006, ¿cómo recuerdas esa época?

Fue un tiempo en el que todos estábamos muy ocupados y felices haciendo otras cosas por nuestra cuenta. Yo tuve mi primer hijo en 1993 y luego tuve otro en 1996. Así que esos 10 años fueron un tiempo para concentrarme en mi familia, para criar a mis hijos. Así que creo que en realidad resultó bastante bien, porque no tuve que alejarme de esto para tener una vida normal o no lo hice a propósito, pero sucedió así y fue un buen momento para mí.





Ahora que tus hijos son mayores, ¿sabes si les gusta tu música?

¿Sabes? Esa es una pregunta interesante. ¡Nunca les he preguntado! No sé si quiero saber… Porque probablemente dirán que no (ríe).





Recientemente lanzaron una reedición de 30 aniversario del álbum Peace and Love Inc. (1992), ¿qué nos puedes decir de eso?

Es una reedición en vinilo y CD. Lo remasterizaron e incluyeron varios de los mejores remixes del álbum. Así que es un conjunto de doble vinilo y doble CD y creo que es fantástico. Creo que ese álbum en su día fue un poco pasado por alto y es genial ver una reedición para que las personas que tal vez no lo notaron la primera vez puedan tener otra oportunidad de escucharlo.





Hablando de 1992, la industria musical ha cambiado mucho desde entonces. ¿Crees que haya algo que se haya perdido en el camino?

Sí, ya es una industria muy diferente. Primero, tengo que decir que me alegro de no ser un hombre joven tratando de hacerla en este momento. ¿Por qué, cómo le hacen ahora? Incluso si firman con una “compañía discográfica”, porque, ¿qué es una compañía discográfica hoy? Y bueno, yo también soy culpable de esto, porque tengo una suscripción a Spotify y escucho mucha música en YouTube, que no le pagan nada a los artistas. Así que ahora es casi imposible ganarse la vida en el negocio de la música. Ahora sólo hay dos personas en el negocio de la música que son muy ricas y exitosas, y luego todas las demás, que no ganan nada y que sólo lo hacen por diversión. Y además, no creo que eso sea genial para la calidad de la música. Esa es una de las razones por las que mucha música pop suena igual en estos días, todos usan los mismos acordes y todos usan los mismos sonidos y la gente tiene demasiado miedo de probar algo nuevo, es algo muy duro.





¿Cómo definirías su vida durante los años ochenta en muy pocas palabras?

Bueno, había cabello… Colores… Y MTV.





¿Y cómo definirías su vida actualmente, también brevemente?

También como cabello… Relajación… Y sabiduría.

Eso suena bien. ¿Estás más contento con su vida actual?

Bueno, como ahora ya no somos una banda del top ten y no estamos tocando arenas o lugares grandes, eso nos permite tener una mejor relación con nuestros fanáticos, podemos conocerlos, salir del lugar después del espectáculo y estar tranquilos con la gente, mientras que en el pasado, cuando éramos mucho más populares, eso simplemente no era posible porque la gente se volvía loca… Pero ahora somos mayores, nuestros fanáticos también son mayores y todos son tranquilos, así que es una gran sensación poder simplemente salir, conocerlos y saludarlos. Creo que esa es una de las mejores cosas de hacer shows en este momento de nuestra carrera.





* Information Society se presenta este 12 de febrero, junto con Anything Box, en el salón La Maraka de la Ciudad de México.