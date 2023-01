Ibeyi: Emoción, conexión y ritmo

Fue en 2015 cuando las gemelas -hijas del famoso percusionista cubano Miguel "Angá" Díaz- irrumpieron en la escena musical con su primer disco homónimo, una obra que desde entonces daba cuenta de una exquisita fusión de R&B, soul, electrónica y ritmos afrolatinos que inmediatamente conectó con miles de escuchas, tanto en Europa como de este lado del charco.

Sin embargo, cuentan en entrevista con El Sol de México que en sus inicios no eran plenamente conscientes de toda la herencia cultural que llevaban en la sangre, por lo que al principio sólo hacían su música para disfrutar y sin reflexionar demasiado sobre sus raíces.

“Cuando empezamos aún no nos dábamos cuenta de nuestra cultura o quizá no se sentía tanto, por lo menos en el primer disco, hasta que después nos fuimos escuchando en cada canción y lo notamos, pero fue hasta después, al crecer”.

Sobre la influencia de la cultura yoruba en su propuesta musical, aseguran que si bien está ahí, no siempre se nota de una manera tan clara:

“Hay yoruba, pero de otras maneras, por ejemplo, en algunas letras o en algunos videoclips, lo cual es muy lindo. Pero nunca nos sentamos a pensar: ¿Cómo vamos a poner esto en el disco? Porque más bien es algo orgánico, algo más sentido; está todo ese legado del lado de nuestro padre y de la manera que conectamos con nuestros ancestros, pero no lo forzamos… Si sale, está muy bien.

Y posteriormente, cuando fueron más conscientes de su herencia cultural, ¿cambió la forma en que escribían su música?

No, cambió un poco pero porque nosotras crecimos, y porque lo que sí sabemos es que no queremos repetirnos, además de que empezamos en esto teniendo 18 y ahora ya estamos cerca de los 28 años de edad, pero uno tiene que descubrirse a través esto, encontrarse y disfrutar de su cultura… A veces todavía nos sorprende que escuchamos algo de lo que hicimos sin saber bien de dónde venía y hasta después decimos: ¡Ah, eso viene de aquí!

¿Creen que han cambiado mucho sus inquietudes artísticas desde que comenzaron hasta la fecha?

Bueno, cuando comenzamos estábamos haciendo todo con mucha pasión, sin pensar mucho las cosas, y fue hasta que tuvimos más edad, que entonces sí pensamos más y tomamos en cuenta otras cosas, porque al principio todo era más como un juego para nosotras, algo que sólo queríamos hacer, y del resto pues ya después veríamos después. Claro, cuando una ya crece ya se pone a pensar un poco más y aunque eso te ayuda en lo que vas a hacer, también a veces eso te puede frenar, por lo que hay que encontrar un equilibrio ahí, equilibrar todos esos miedos y esas preguntas.

Ya han venido a México tres veces. ¿Cómo han sentido la respuesta y la conexión con el público de este país?

Muy linda. El público mexicano nos lo da todo y desde el primer momento siempre fue muy lindo estar por aquí, además es de que nos da mucho orgullo poder cantar en Francia sobre ustedes y llevar de aquí para allá la cultura mexicana, que nos ha influido mucho; ha sido muy lindo compartir todo eso con la gente.

¿Cuál es su mejor recuerdo de México?

La primera vez que fuimos fue de visita y nos encantó porque estuvimos en una hacienda lindísima, pero ya en lo relacionado con Ibeyi, recordamos con mucho cariño el primer concierto que hicimos -en el Vive Latino 2016 y el Foro Indie Rocks-, porque después del concierto habían unos fans que nos estuvieron esperando afuera y que se pusieron a correr detrás del del carrito en el que íbamos, y eso para nosotras era algo completamente irreal, porque era nuestra primera vez aquí… Sentimos mucho amor.

En 2022 lanzaron su tercer álbum, Spell 31, que fue el que vinieron a presentar en esta ocasión. ¿Qué canción es su favorita de ese álbum?

Es muy complicado elegir solo una, porque todas esas canciones son como nuestros hijos, pero digamos que una de las que más estamos disfrutando actualmente es “Rise above”, un track en el que hacemos un mashup con “This is not America”, que es la que hicimos con René Residente, ya que es como el clímax de todo el concierto y cada vez es más bonito ver cómo reacciona el público.





Acerca de esta presentación en México, en la que el dueto interpretó canciones como “Made of gold”, “Me voy”, “Sister to Sister” y “River”, las gemelas destacan que sus conciertos siempre están llenos de energía y que un factor nuevo en esta última gira es que, a diferencia del pasado, en donde solían subir ellas dos solas al escenario, ahora se hacen acompañar de una banda de músicos que ya se han convertido en una especie de familia para ellas.

“Y entonces hay mucha energía y eso nos hace bailar y cantar mucho más, porque la energía se transmite de otra forma”, reconocen.

Sobre esta última grabación, destacan que es un disco más dinámico con el que buscan que toda la música resuene en la mente y el cuerpo de quienes las escuchan y que precisamente por ello necesitaban de una banda que las ayudara a reflejar esa energía sobre el escenario.

En algún punto de la charla, sale a colación el tema de Playlist, la serie sobre Spotify y el modelo de negocio de las plataformas de streaming, que no genera muchas ganancias económicas para los músicos.





Las hermanas dicen que están conscientes de que el mundo cambia y de que hay que adaptarse a tantas cuestiones positivas y negativas que esto trae consigo, aunque también dicen que esperan que esta situación cambie un poco.

Después de reflexionar unos segundos, aseguran que no es bueno vivir bajo el dominio del algoritmo ni de las redes sociales, en las que si un artista no hace algo es como si no existiera, y ahí es donde, dicen, también les gustaría ver un cambio.

Antes de despedirnos, si pudieran definir su música sólo con tres palabras, ¿cuáles serían?

Mh… ¡Emoción, conexión y ritmo!

