[Entrevista] Róisín Murphy: Una heroína de la pista de baile

Fue a mediados de los años noventa del siglo pasado cuando el mundo supo de la existencia de Róisín Murphy, quien entonces era el 50 por ciento del dueto de pop alternativo Moloko, el cual, después de una década de actividad, pasó a mejor vida para que sus integrantes tomaran su propio camino.

En su caso, sólo tuvieron que pasar unos meses para que lanzara su debut como solista, Ruby Blue (2005); un disco en el que tenía como respaldo en la producción a uno de los hombres más respetados de la electrónica experimental global: Matthew Herbert.

Dos años después, la también compositora y productora se anotó el que sería uno de sus éxitos más grandes de su carrera con el disco Overpowered, que la consolidó como una voz creativa digna de tomar en cuenta.

Sólo fue cuestión de tiempo para que la irlandesa comenzara a ampliar sus horizontes, a seguir produciendo música electrónica de excelente manufactura y a colaborar con artistas como David Byrne, Crookers, Handsome Boy Modelling School, David Morales, Toddla T, Crookers, Dimitri From Paris y Paul Oakenfold, entre un largo etcétera.

La prensa internacional tampoco se mantuvo ajena a este fenómeno. The New York Times destacó su “embriagadora fórmula musical” y The Guardian la consideró una heroína de la pista de baile”, mientras que ella no dejaba de sumar buenas críticas, tanto por sus grabaciones, como por sus emotivas presentaciones en vivo.

Y hablando de conciertos, el próximo mes la artista visitará nuestro país para ofrecer tres presentaciones: Primero, el 14 de mayo en el Festival Emblema y al día siguiente en el Teatro Metropólitan (ambos en la Ciudad de México, como ella misma confirmó con un gracioso video en su cuenta de Twitter ), para rematar el 20 de mayo como parte del cartel del festival Corona Capital, en Guadalajara.

Así que aprovechamos para platicar con la creadora de éxitos como “Ramalama”, “Murphy’s Law” y el más reciente, “Coocool”, quien atendió nuestra llamada desde su hogar, en la paradisiaca isla de Ibiza.

Róisín, ¿cómo está todo en Ibiza?

Hermoso, en este momento la primavera está con todo aquí, mostrándose plenamente… Está muy soleado y tranquilo. Muy bonito en este momento… Ya en el verano es cuando se vuelve una locura.





Ya llevas un tiempo viviendo ahí, me imagino que ya hablas algo de español.

Apenas lo estoy intentando, estoy practicando un poquito con Duolingo (ríe)... Ya sé decir “Mesa para tres personas”, así que estoy bastante orgullosa.

Róisín Murphy acaba de estrenar un sencillo llamado "CooCool", un track producido por DJ Koze que se antoja un poco más lounge y romántico que sus trabajos previos, el cual ella define como “un pequeño poema de amor estúpidamente romántico”.

“Esto va mucho más allá de cualquier tipo de parodia. Todo en esta canción es verdadero y juguetón... ¿Podemos enamorarnos y conservar nuestro sentido del humor? Esto es sobre amor atemporal, eterno e inevitable”, destaca.





Su parte visual

Hasta ahora, "CooCool" se ha promocionado sólo con un lyric video muy psicodélico que refuerza esa parte lúdica de la canción, aunque ella promete que pronto saldrá un videoclip oficial que será “increíble”.

Y es que la parte visual siempre ha sido muy importante para ella, no sólo en lo que se refiere al arte gráfico de sus discos y a los llamativos atuendos que ella porta sobre el escenario, sino prácticamente en todo lo que hace:

“Sí, tengo una parte muy visual, además de que mi esposo me ayuda con toda la parte gráfica, él se encarga de todo eso y me ayuda a elegir muchas cosas… Me encanta ver cosas diferentes, como los edificios, los carteles, las obras de arte, las fotografías, en fin… Yo creo que si de niña me hubieras preguntado qué me hubiera gustado ser, seguramente te hubiera dicho que artista visual”.

Otro elemento clave en tu música es lo lúdico, ¿qué tan importante es para ti el sentido del humor?

Oh, es algo primordial. Soy irlandesa, así que eso es como nuestra gasolina, porque estamos convencidos de que, ya sea que tengas hambre, estés deprimido o en cualquier otra situación, el humor une a las personas, cuando todos ríen al mismo tiempo, pues ese es un sentimiento universal y cuando te encuentras frente a algo que es inusual, pues puede provocar que todos rían.





Acabas de firmar contrato con Ninja Tune, que es un sello discográfico con muy buena reputación. ¿Qué significa eso para ti?

Bueno, en términos de cómo fluye todo, puedo decirte que nunca había visto algo así. Trabajan muy duro y siempre están aportando ideas. De verdad son muy buenos en lo que hacen y es muy bueno para mí estar con ellos, porque creen en mí, lo cual es genial... Estoy encantada.

Por su parte, el sello discográfico de la artista tampoco duda en deshacerse en elogios hacia ella:

“Empujando continuamente los límites, tanto en la grabación como en los escenarios, la capacidad de Róisín Murphy para ser una intérprete en constante evolución es un espectáculo en sí mismo”.





Sé que aún no quieres hablar del álbum que vendrá más adelante, ¿pero cómo podrías definir este nuevo momento artístico que estás viviendo?

Como algo sorprendente, conmovedor y universal… Sí, creo que eso es.





Hablando de otros proyectos, debutaste como actriz en la serie de Netflix, The Bastard Son & The Devil Same, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue algo muy interesante, una disciplina totalmente diferente a la música, en la que necesitas tener mucha más paciencia. Siempre me interesó todo lo que tuviera que ver con el cine, así que lo tomé… Y bueno, podría decir que, aunque no me lo tomé tan en serio, de todos modos resultó una experiencia extremadamente interesante.





Hace 15 años lanzaste “Overpowered”, que se convirtió en una de las favoritas de tus seguidores. ¿Cómo recuerdas la época en que la hiciste y qué significa esa canción para ti?

Claro, la hice con mi amigo Paul Dolby (Seiji), con el que de hecho hice muchas cosas más para ese álbum, recuerdo que pasamos mucho tiempo en su estudio de Londres… Recuerdo que en aquella época acababa de leer algo en el periódico sobre la oxitocina, la hormona que obtienes de forma natural cuando te enamoras… Y funciona como una droga, y creo que ese era el sentimiento de la canción… Recuerdo que todo fue muy especial desde el primer minuto en que empezamos a trabajar en ella.

La artista irlandesa visitará México para ofrecer tres presentaciones en las que mostrará una versión ampliada de su espectáculo





En mayo visitarás Guadalajara y la Ciudad de México, y creo que es tu primera vez aquí. ¿Qué veremos en esas presentaciones?

Sí… Verán una versión ampliada de lo que hago, porque ahora tengo otra persona en la banda y he conseguido que más personas se involucren en el aspecto visual, así que desde el año pasado hemos ampliado el show y es algo más grande o más completo… Ya estaba bien, pero creo que ahora será aún mejor. Así que verán a los músicos actuando y muy buena música, porque de eso se trata.





Hablando de conciertos, artistas como Taylor Swift, Bruce Springsteen y Robert Smith han estado pidiéndole a Ticketmaster que sea más eficiente y justa con los fans. ¿Qué piensas de eso?

No sé mucho al respecto, pero suena como algo vil… Es decir, parece que ya no es una experiencia divertida comprar unos boletos, porque las ventas ahora son en línea y tienes que ser muy rápido. Si me preguntas, creo que todo ese proceso a veces es doloroso para la gente, creo que era mucho mejor cuando podías ir a un lugar y simplemente comprar tu boleto… Ahora parece que son todos unos gángsters.





¿Y qué opinas de la polémica alrededor de las pocas ganancias que deja el streaming a los artistas?

Son las compañías discográficas las que se llevan el dinero. Y el problema es que no puedes ver a dónde va todo. Simplemente, es tan opaca su contabilidad. ¿Es realmente complicado para cualquier artista auditar eso? Pienso que ese es el gran problema… Aunque debo ser honesta y decir que disfruto usando Spotify, yo pago Spotify premium y realmente lo uso… El otro día estuve escuchando a The Cramps todo el día, hasta que mi esposo dijo: ¡Ya por favor apaga este escándalo! Así que… No sé, mis sentimientos son encontrados, supongo que es hipócrita decir que algo es malvado y al mismo tiempo disfrutarlo. Creo que el mayor problema es la forma en que las compañías discográficas configuran todo eso, y que realmente no podemos ver cómo es su contabilidad.