Las Caras de Frida Kahlo llegan a todo el mundo gracias a Google

Pinturas, autorretratos, fotografías, cartas personales y bocetos son algunos de los archivos de Frida Kahlo que podrán analizarse a detalle en Las caras de Frida, un nuevo proyecto que Google lanza en colaboración con el Museo Dolores Olmedo, el Museo Frida Kahlo, el Archivo General de la Nación y otras instituciones.

A través de la aplicación Google Arts & Culture, que está disponible en línea o para dispositivos iOS y Android, el público de todo el mundo podrá acceder a la obra de la artista. Ya sea visitando La casa azul con la función Street View de Google o revisando sus trabajos artísticos a detalle con una función que permite hacer zoom a sus pinturas para descubrir detalles y simbolismos.

“El proyecto no solo quiere presentar las obras de arte, sino también la vida de Frida y su legado. No solo era una artista, era mujer, era hija, tenía muchos amigos. Este proyecto quiere mostrar las formas como Frida se relacionaba”, comentó Luisella Mazza. Líder de operaciones de Google Art and Culture durante la presentación Las caras de Frida en Coyoacán.



Está función, que y se encuentra disponible, busca que la gente descubra la magia del trabajo de Frida Kahlo a través de una experiencia inmersiva e interactiva a todo el público.