Murales pintados por discípulo de Diego Rivera son restaurados en EU

El Instituto Cultural Mexicano (ICM), la casa de México en Washington desde hace más de un cuarto de siglo, puso en marcha la limpieza y restauración de seis murales pintados por un discípulo de Diego Rivera, que se han convertido en una ventana a la historia de México en la capital de Estados Unidos.

Foto: Notimex

Los murales, pintados por Roberto Cueva del Rio entre 1931 y 1941, abordan cuatro temáticas: la región de Tehuantepec en dos murales, el México rural con sus volcanes y costumbres, el México industrial, y una breve historia de las Américas, la fundación de Tenochtitlán, la llegada de Cristóbal Colón y figuras históricas del continente.

Roberto Cueva del Río mural winds up the staircase of Mexican Cultural Institute. pic.twitter.com/FAmmUIy2EI — Rigoberto González 🌞 (@MariposaBoy) 3 de agosto de 2015

Pero los murales han resentido los efectos del paso del tiempo y no habían sido retocados de manera profesional desde hace más de dos décadas, a pesar de que más de 18 mil personas visitan la casona del Instituto Cultural Mexicano cada año.

“La casa es una herramienta de diplomacia pública del gobierno mexicano y también está registrada como una casa histórica de la ciudad de Washington… así que estos murales no solo son patrimonio mexicano sino también de Estados Unidos” Alberto Fierro, Director del centro Cultural Mexicano D.C

El ICM fue seleccionado, junto a otros 20 prestigiados museos del mundo, para recibir una donación del Programa de Conservación de Arte del Bank of America, que aportó 50 mil dólares con lo que fue posible iniciar un proceso de restauración en dos fases, con la participación de maestros y egresados del INAH.

Cortesía: @MexCultureDC. El proyecto es encabezado por las maestras Ana Lizeth Mata y Claudia María Coronado García de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Como restauradores participan Yamile Fernanda Contreras García, Astrid Sánchez Carrasco, Ana Elena Vivas Moreno, Rocío Mota Muñoz y Juan Pablo Morales Sánchez.

“Nuestro objetivo primordial es la limpieza. Una buena limpieza lo que va a hacer es que los colores de la técnica van a salir a flote, entonces vamos a ver la paleta de colores que originalmente quería mostrarnos Roberto Cueva del Rio”, señaló la maestra Claudia María Coronado García, en entrevista con Notimex, una de las dos coordinadores del proyecto de restauración.

La casona fue comprada por el gobierno del presidente Álvaro Obregón en 1921, operó como embajada de México y residencia del embajador hasta 1989 y un año después fue habilitada como la sede del Instituto Cultural Mexicano en Washington.