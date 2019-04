Pepe Soho muestra santuarios virtuales en Tulum

Como fotógrafo, Pepe Soho nunca se imaginó que haría una instalación con una propuesta de animación documental, por lo que no descarta incursionar como cineasta ahora que ha experimentado una nueva manera de presentar sus imágenes en el festival El Cultural Art With Me que se realizó en Tulum, Quintana Roo.

El artista ganador de la copa mundial de fotografía en 2017 en Japón, montó su pieza titulada Sanctuary, cuya propuesta, expresó Soho al ser entrevistado, es llevar al espectador a un viaje mágico y místico, con el fin de que experimente la sensación de estar en estos escenarios.

Se trató de la segunda edición del evento que se llevó a cabo del 24 al 28 del presente mes y se basó en: El cambio comienza conmigo, tema que tuvo que ver con la transformación interna para manifestar cambios positivos en el entorno, por lo que artista de la lente estuvo en la mencionada entidad, donde el espectador se mantuvo inmerso en ese ambiente natural, el cual él ha captado con su cámara fotográfica y presentado de una manera original.

"Fue un festival muy importante en Tulum donde todos los hoteles presentan diferentes obras de arte y de distintas manifestaciones artísticas, es muy internacional. Dentro de este contexto presenté mi instalación que consta, entre varios elementos, de una caja gigante de ocho por ocho con espejos y en una de las caras se ve una película que hice en dos años. Habla de los santuarios mexicanos, de percibir a la mariposa monarca o el lugar en el que están las ballenas jorobadas. Es una travesía fantástica por estos lugares excepcionales por medio de la imagen", expresó entusiasta Soho.

Foto: Cortesía

Agregó que aparte de este traslado visual en el que las personas pueden adentrarse a las imágenes híper realistas del expositor, "obviamente la gente hace conciencia de la ecológía y de lo importante que son los santuarios. Por medio de las fotografías te sientes dentro y sabes que estás en tu casa, que se debe cuidar, porque todas estas maravillas del planeta son un milagro".

Acerca del trabajo de curaduría de Sanctuary, Soho informó que él mismo se encargó de hacerlo " y fue mucho trabajo, no sabía que fuera difícil. Hacer una cinta de animación es bastante complicado. Tienes que realizar una secuencia coherente. Me pasé semanas, meses en armar la idea, ponerla de manera que la gente se de cuenta de lo que hay en el país, es una manera importante de comunicarle al mexicano la fortuna que es tener estas bellezas naturales".

Además, consideró el artista respecto a esta labor conceptual por medio de exponer las imágenes de los santuarios mexicanos, que son una manera de que el público proveniente de otros países, vea la cara portentosa de México y por otro lado, destacó que el hecho de haber experimentado el trabajo documental de animación, pueda ser una puerta para el cine a lo que "no voy a decir que no", finalizó.