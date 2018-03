Que Facebook distinga arte y porno; acusa francés tras publicar cuadro de Coubert

El Tribunal de Gran Instancia de París consideró hoy que Facebook usó una cláusula abusiva para clausurar la cuenta de un usuario que había colgado una foto del cuadro de Gustave Courbet "El origen del mundo", en el que aparece un sexo femenino, pero evitó condenar a la red social.



Los jueces reconocieron que Facebook utilizó una cláusula abusiva para cerrar el perfil del demandante.



Sin embargo, consideraron que el demandante, un profesor de escuela que vio cerrada su cuenta en 2011, no sufrió ningún perjuicio por ello ya que pudo crear un nuevo perfil de forma inmediata, por lo que no condenaron a Facebook al pago de ninguna indemnización ni a la reapertura de la cuenta clausurada.



Una sentencia que no ha convencido al maestro, que a través de sus abogados anunció que recurrirá.

;) d'après "l'origine du monde " peint en 1866, à la demande de Khalil Bey, par Gustave Courbet (1819-1877) pic.twitter.com/7OVQQHFduV — laurent kupferman (@L_Kupferman) 6 de febrero de 2018

"Vamos a luchar para que Facebook, con todo lo potente que es, se vea obligada a distinguir entre arte y pornografía", aseguraron los letrados en declaraciones recogidas por medios franceses.



Consideraron "una victoria" que los jueces establecieran que hubo una "falta", lo que en su opinión abre el camino a que otros usuarios puedan llevar a la red social ante los tribunales.



El demandante Frédéric Durand-Baïsses, que reclamaba una indemnización de 20.000 euros (24.758 dólares) por el cierre de su cuenta, que era seguida por 800 "amigos", afirmó que sí sufrió un perjuicio ya que con el cierre de la cuenta perdió los documentos que tenía almacenados en su perfil.

»L'origine du monde« [1866] del pintor Gustave Courbet, le perteneció a Jacques Lacan desde 1955 hasta 1981, este al igual que los otros dueños ocultó la obra. En esta ocasión bajo una composición realizada exprofeso por André Masson ~ pic.twitter.com/hIjRcZd8Wl — Letra Muerta (@LetraMuertaED) 26 de febrero de 2018

Facebook, por su parte, se negó a comentar la sentencia y un portavoz de la red aseguró a Efe que el cuadro de Courbet "tiene hueco perfectamente" en la red social.



El gigante estadounidense, que desde que se abrió el caso trató de evitar que fuera la justicia francesa quien dictara sentencia y peleó para que fuera la de Estados Unidos, negó en todo momento que se tratara de una cuestión de censura.



Según sus abogados, el cierre de la cuenta se debió a una violación de las condiciones de uso de la misma ligadas al hecho de que su propietario usó un pseudónimo.