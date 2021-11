Aura García Junco cuestiona con humor el amor romántico en nuevo libro

Todos, en al menos una ocasión, nos hemos preguntad si el amor existe. Es una de las preguntas más abstractas y complejas del mundo como tantas respuestas múltiples hay según la experiencia de cada quien. Y peor aún cuando se cuestiona al amor romántico, ese que controla, posee, limita y encasilla en viejos estereotipos.

Aura García-Junco (Ciudad de México, 1988) pone sobre la mesa la discusión sobre la existencia de este amor, ese que idealizamos en la infancia con rostro de príncipe azul o princesa de cuento de hadas. Se trata de su ensayo literario El día que aprendí que no sé amar (Seix Barral, 2020) donde desde su experiencia personal cuestiona los estándares de las relaciones amorosas.

“Todo el libro es una puesta en cuestión de los discursos rígidos que te dicen que las cosas tienen que ser de una manera y para mí tiene dos sentidos, uno es el literal y el otro la ironía. Finalmente no es un manual para amar porque un manual dice las cosas como deben ser, y éste es un antimanual porque lo que hace es preguntarse”, refirió la escritora en entrevista.

La propuesta del ensayo es poner en duda conceptos como los del amor eterno, las relaciones monógamas, el matrimonio para toda la vida, los roles de esposo y esposa, las relaciones sumisas y plantea otras posibilidades como el poliamor o las relaciones abiertas sin señalar si una u otra opción es la mejor.

“El amor romántico se cuestiona a partir de la idea de que no son los detalles como las rosas o las velas, estos pueden estar bien o no, depende de cada quien, aquí lo que se cuestiona es el concepto de amor romántico como una serie de reglas implícitas que tenemos para relacionarnos, por ejemplo que el amor se comunica sin palabras y que si necesita palabras no está bien.

“Y un aspecto importante es que las feministas fueron quienes pusieron en cuestión el amor romántico y empezaron a ver la conexión entre machismo y la manera como nos relacionamos; un punto importante es el control y posesión de la otra persona. Aquí lo relevante es que quienes suelen tener más poder son los hombres, entonces el amor romántico se relaciona con el patriarcado”, detalló la también traductora.

García-Junco apuntó que falta apertura de pensamiento en la sociedad para aceptar diferentes formas de amar, entre ellas las relaciones abiertas sin que ello signifique que sean una opción para todas las personas. “Siguen siendo temas tabú y abarcan un montón de cosas, como la libertad sexual que no gusta en esta sociedad, especialmente en mujeres y se asumen ideas preconcebidas como que no hay amor en relaciones poliamorosas, son temas viscerales y atacan traumas y miedos personales”, refirió.

La propuesta de la también autora de Anticitera, artefacto dentado (2019) no es que el lector opte por el poliamor o que todas las relaciones amorosas sean abiertas, sino que el lector tenga un pensamiento más abierto para aceptar otras formas de sentir y amar que quizás no son para todos, pero no tiene que ser despreciadas o consideradas falsas.