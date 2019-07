BBC rescata las voces de la historia con 8 day: to the Moon and back

El 20 de julio de 1969, tres hombres: Neil A. Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr y Michael Collins, aterrizaron dentro de un cohete sobre la superficie de la Luna. Unas horas más tarde, Armstrong se volvió el primer hombre en pisar este espacio. “Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad”, dijo en esa frase inmortal que marcó la historia desde ese día.

Pero, ¿qué pasó inmediatamente después de ese momento? A partir de esa duda, el realizador Anthony Philipson creó el documental 8 days: to the Moon and back, una producción de la BBC Studios que cuenta a partir de una serie de audios cómo fue que la experiencia de los tres astronautas en el Apolo 11, durante los ocho días, tres horas, 18 minutos y 35 minutos que duró la misión.

“La intención de este documental básicamente es contar una historia muy familiar, pero de una forma totalmente nueva. Lo que quisimos hacer era explicarla a partir del punto de vista de los propios astronautas. Es decir, que en esencia, el público viera desde dentro todo lo que ellos experimentaron durante el alunizaje, uno de los eventos más icónicos en la historia de la humanidad”, comenta el director en entrevista telefónica desde Londres con El Sol de México.

Fueron cuatro años lo que llevó a Anthony Philipson realizar este proyecto, “había miles de horas de grabaciones, luego teníamos que transcribirlas, leerlas y a partir de ello tomar momentos clave para juntarlos todos en un guion dramático que englobara toda la misión”, explica.

Sin embargo, no se trataba sólo de documentar los audios “y ponerles play para que te contaran la historia mientras veías imágenes o fotos de ellos”. Por eso reunió a tres actores que recrearan la vivencia de los astronautas para “hacerte creer que estás viendo algo real. Fue complicado porque los chicos tuvieron que ensayar, aprenderse las líneas y repetirlas tal cual ocurrieron en su momento”.

Esto, explica Philipson, daba oportunidad a humanizar esta historia y verla desde otra perspectiva, pues además el guion fue creado por dos equipos distintos. “El primero desde un punto dramático, donde nos cuentan la vivencia de estos astronautas, y por otro el científico, la misión en sí con los términos técnicos, los cuales nos obligaba a investigar diariamente sobre sus significados para contar la historia desde ambos puntos”, recuerda.

El director que ha trabajado en otros proyectos como las series New blood o Youngers, dice que una de las mayores sorpresas que se llevó durante la realización de este proyecto estaba en la duda del público sobre la veracidad del alunizaje y todas las teorías alrededor de este evento histórico. “Supongo te refieres a quienes dicen que fue un trabajo de Stanley Kubrick”, dice entre risas.

“La verdad es que me parecía sorpresivo que hubiera gente que me preguntara sobre si este hecho habría sucedido realmente. Es impresionante que 50 años después todavía sigan predominando las teorías sobre la llegada del hombre a la Luna”, dice Anthony Philipson con bromista.

8 days: to the Moon and back se estrenará en la BBC en el marco de los 50 años del alunizaje que se conmemora mañana. El actor Patrick Kennedy da vida a Michael Collins; Jack Tarlton interpreta a Buzz Aldrin y Rufus Wright es el encargado de personificar a Neil Armstron, el primer hombre en pisar la Luna.