Becas a la cultura no desaparecerán, asegura AMLO

En su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las becas a la cultura y la ciencia no desaparecerán, sin embargo, los recursos de los fideicomisos los debe tener la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Vamos a buscar un mecanismo para que se entregue, no podíamos expedir un decreto con excepciones donde entonces ya no va a tener un efecto. Es todos los fideicomisos, no los pide la le de austeridad republicana, extinguir todos los fideicomisos porque estamos hablando de miles de fideicomisos, de ‘guardaditos’ por todos lados, sin control, sin supervisión, todo ese dinero se recoge y se va a Hacienda y Hacienda con un criterio de darle prioridad a lo fundamental, a lo básico”.

Agregó que se seguirán manteniendo los programas y en el caso de las becas, “no se van a dejar de entregar, pero es poner orden en el caos, la política es eso entre otras cosas”, precisó.

López Obrador señaló que ayer se venció el plazo para que se entregara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que en esta crisis sanitaria, al pueblo mexicanos, “nos va a dejar muchas cosas buenas, no todo es malo. Va a quedar de manifiesto que la cultura siempre nos ha salvado, que este es un país muy fuerte, es muy importante mantener esta integración familiar que es la institución más importante que nos hace falta, así como más convivencia con nuestros hijos”.