Científico español José Ramón Espinosa gana premio de cosmología Buchalter

El científico español José Ramón Espinosa fue galardonado hoy con el premio estadounidense de cosmología Buchalter, que reconoce anualmente desde 2014 aquellos descubrimientos con potencial para avanzar en el entendimiento del origen, la estructura y la evolución del universo.

Espinosa fue distinguido con la primera categoría del premio, valorada en 10.000 dólares, junto a otros dos científicos, Davide Racco y Antonio Riotto, por su trabajo "A Cosmological Signature of the Standard Model Higgs Vacuum Instability: Primordial Black Holes as Dark Matter",( Una firma cosmológica del modelo estándar Inestabilidad de vacío de Higgs: Agujeros negros primordiales como materia oscura) publicado en la revista Physical Review Letters.



El jurado lo consideró un "método fascinante y novedoso que presenta una exótica opción para la materia oscura, resultante de los agujeros negros primordiales producidos por inestabilidades a gran escala en el potencial de Higgs durante la inflación, y que no requiere nuevas partículas más allá del Modelo Estándar".



El anuncio de los ganadores se hizo hoy en una reunión de la Sociedad Astronómica de EU en Seattle (Washington), según informó en un comunicado la organización del premio Buchalter, que fue creado por el astrofísico y empresario Ari Buchalter.



Espinosa trabaja para el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Racco para el Perimeter Institute for Theoretical Physics y Riotto para la Universidad de Ginebra.



Buchalter indicó en la nota que los ganadores de esta edición, con otros premios en segunda y tercera categorías en materia de cosmología, han producido "trabajos innovadores que exponen nuevas ideas para ayudar a evolucionar en nuestro entendimiento del universo".