A la conquista del planeta rojo, Ron Howard estrena Mars

¿Qué tan lejos se encuentran los seres humanos de conquistar un planeta como Marte y qué tan real o falsa es la idea de vivir en este lugar? Los avances científicos plantean que las posibilidades existen, sin embargo, el cuestionamiento humano pone muy lejana esa realidad.



Parte de esa inquietud fue la que llevó al actor y director Ron Howard a producir la serie de National Geographic, Mars, un drama ubicado entre 2016 y 2033 en la que se da seguimiento a un grupo de astronautas con la intención de conquistar el Planeta Rojo, para volverlo habitable años más tarde.

Ver esta publicación en Instagram #mars #nasa episode 1 Una publicación compartida por Mars National Geographic (@marsnatgeo) el 11 de Dic de 2016 a las 7:07 PST



“La mayoría de la gente siente que eso es demasiado ambicioso. Muchas personas con las que hablo, o aquellas con más conocimientos sobre el tema, pueden creer que es muy ambicioso, pero no imposible. La tecnología está más o menos ahí”, dice el director de la trilogía de El código Da Vinci, que no oculta su emoción por este tema.



Aunque se trata de una ficción en la que también participa el productor Brian Grazer, quien estuvo nominado al Oscarpor la cinta Apolo 13, Ron Howard destaca que los avances tecnológicos de la realidad han influido en la realización de esta serie, cuya segunda temporada estrenará mañana a las 22 horas por National Geographic.



Ver esta publicación en Instagram It seems like I was enjoying this #chewbacca close up #UntitledHanSoloMovie #pinewoodstudios Una publicación compartida por RealRonHoward (@realronhoward) el 17 de Ago de 2017 a las 12:24 PDT

“Cada vez llega más información, hay más investigaciones; esa fue una de las grandes sorpresas con las que me encontré cuando me involucré en el proyecto, pues no me había percatado de cuántos científicos y personas dedican sus vidas profesionales para una exploración más seria sobre lo que implica llegar a Marte”, señala el realizador que recién dirigió Han Solo: Una historia de Star Wars.



Ron Howard admite que hay “razones irresistibles para explorar y colonizar Marte. Primero, porque cada vez que el ser humano se toma un reto colectivo como estos, se eleva el nivel sobre lo que sabemos y eso siempre tiene efecto para mejorar la vida en la Tierra”, explica.



Ver esta publicación en Instagram This needed to discuss its motivation before a take for #UntitledHanSoloMovie Una publicación compartida por RealRonHoward (@realronhoward) el 2 de Ago de 2017 a las 9:21 PDT

“En segunda, no es que se trate de que Marte sea un planeta de remplazo a nuestro mundo, Eso sería muy difícil, pero lo cierto es que es habitable, es un gran desafío pero existe la posibilidad”, señala el realizador. “Entre más pronto establezcamos a Marte como habitable y colonizable, más pronto tendremos un bote salvavidas para la humanidad. No significa que millones de habitantes vayamos ahí a vivir, pero sí los suficientes como para mantener la especie viva mientras la exploración del espacio continúe”.



A pesar de ello, el ganador del Oscar a Mejor Director por la película Una mente brillante, se toma con humor la idea de vivir en Marte, y dice no estar en ello. “No creo que haya algún trabajo para mí ahí. Amo dirigir películas y shows de televisión, además Imagine Entertainment –su productora– está muy ligada a la Tierra en este momento”, finaliza.