Alejandra Márquez Abella abordará en cine tema de migración

Luego del éxito internacional de Las niñas bien, Alejandra Márquez Abella ya está trabajando en lo que será su próximo proyecto en cine, donde la migración será el tema principal visto desde las vivencias de su familia.

“Es la historia de migración de México a Chicago de mi abuela paterna en los años 70. Pero quiero hacer una película sobre la migración que no sea un drama social, lo cual es un reto porque sí pasan cosas muy tristes, pero hay que darle un giro para que sean otra cosa”, adelantó la realizadora.

Para este proyecto, Márquez ha recopilado información con entrevistas que ha hecho a su familia, “sobre todo con mis tíos y la gente que vivieron eso allá. De pronto están contando una anécdota terrorífica y acto seguido te dicen que fueron los mejores tiempos de su vida”, explica.

La directora de otras cintas como Semana santa, comenta que decidió dedicarse a hacer este proyecto por un tema social: “En este momento es importante hablar de esto pero desde otra clave. Mi abuela se fue a EU en un momento donde la migración no tenía esta visión tan negativa que ahora, que además fue una migración más urbana”, dice.

“Un poco en la anchura del proyecto me he dado cuenta que hay mucha corresponsabilidad que no vemos todavía ni siquiera en los periódicos. Por ejemplo, hay muchas rutas migratorias que se establecieron en los años 50 por reclutamiento gringo, pues necesitaban mano de obra después de la Segunda Guerra Mundial”, detalla. Alejandra Márquez es una de las nominadas en la categoría de Director de los Premios Ariel, por su trabajo en Las niñas bien, comparte la terna con sus pares Alfonso Cuarón, Lila Avilés, Carlos Reygadas y Alonso Ruizpalacios.

La ceremonia para elegir a los ganadores se realizará esta noche en la Cineteca Nacional, donde compite en 14 categorías.