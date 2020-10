Iñárritu y elenco recuerdan anécdotas de "Amores perros"

"Amores perros" fue la película con la que Alejandro González Iñárritu realizó “un pequeño mosaico en este collage enorme de las artes visuales”, un trabajo que el propio director considera dio muestra “de lo que somos capaces los mexicanos”, tras estrenarse en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y conquistar una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera.

A través de un mosaico, pero de manera virtual, fue como el director ganador de cuatro Premios de la Academia se reunió ayer con parte del elenco y la producción de la cinta para conmemorar los 20 años de su estreno. Fue una celebración a distancia en la que actores, productores y equipo técnico platicaron anécdotas sobre el rodaje y comentaron el impacto que esta historia tuvo en sus carreras y la industria fílmica en México.

“En ocasiones (han dicho) que hubo un antes y un después en el cine mexicano con esta película. Yo no creo poder decir esas palabras, eso se lo dejaré a los cinéfilos, a los historiadores del cine y a los críticos”, dijo González Iñárritu en una conferencia de prensa virtual.

“Lo que sí sé, y me consta por esta reunión, es que esta película me cambió la vida y hubo un antes y después en la vida de todos los que estamos aquí; nos impactó a nivel personal, profesional, espiritual e intelectual como parte de un mosaico que dejamos por el trabajo colectivo, en el mosaico de la gramática visual del cine mexicano que lleva más de 130 años”, apuntó.

Amores perros inició ayer la celebración de sus dos décadas con la proyección de una versión restaurada que el director realizó junto al sonidista Martín Hernández y el cinefotógrafo Rodrigo Prieto, y que llegará a salas de la República Mexicana a partir del cinco de noviembre.

La versión restaurada de Amores perros inauguró ayer la decimoctava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que debido a la pandemia del Coronavirus se realizó de manera híbrida con actividades presenciales y a través de la plataforma de streaming Cinépolis Klic.

“Que esta película sea la que inaugura esta edición del festival en medio de una pandemia mundial es algo importante; en donde se recibieron 700 películas de México que representan la fuerza de lo que tienen que decir los jóvenes”, apuntó el realizador.

Alejandro González Iñárritu reconoció el trabajo de Daniela Michel, directora del encuentro, y Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis, por realizar esta fiesta fílmica “en medio de estas circunstancias, con poco apoyo de los gobiernos”, dijo.

“Para llevarlo a cabo se necesita mucho valor, mucha fuerza, mucha fe en la cultura y en la juventud que necesita este país para poder tener siempre estos espacios donde se incluyen las voces individuales, plurales, las críticas, los documentales que hablan de todo, la inclusión. Me parece un espacio fundamental para mantener no la pobreza, sino la riqueza que necesitamos”.

Gael García se conectó a la plática sólo por audio, ya que se encontraba en medio de un rodaje en República Dominicana. Ahí el actor recordó que recibió la llamada de Alejandro González Iñarritu en Londres, donde iniciaba sus estudios de actuación. “Escucho y era la voz del Negro que de repente me hablaba de esta película y me decía que me iba a mandar el guion. Y yo contestando como cuando lo despiertan a uno. Nadie me había mandado nada, era una época en la que no entendía lo que pasaba y nunca había leído un guion de largometrajes”, recordó.

Vanessa Bauche narró la anécdota en la que reunió a Gael García con su padre, pues el actor realizó un viaje relámpago de Londres a México para filmar la película. Asimismo, la protagonista de la cinta contó cómo inició el rodaje de la película, con una lluvia de rosas y unas palabras que González Iñárritu dijo a su equipo.

En el encuentro estuvieron presentes Gustavo Santaolalla, quien realizó la banda sonora del filme, y quien recordó que estuvo a punto de rechazar el proyecto debido a que no contaba con el tiempo suficiente y desconocía el trabajo del director mexicano. “En la noche me desperté pensando, ¿y si el director es un genio?”, dijo. “Realmente me cambió la vida. Lo que aprendí trabajando con (Alejandro) después me sirvió para otros trabajos en cine”.

A la celebración se sumaron los productores Francisco González Compeán, Mónica Lozano y Alejandro Soberón que recordó que el presupuesto del filme ascendió a más de dos millones de dólares cuando se tenía contemplado millón y medio. Por ello, Alejandro González Iñárritu tuvo que completar el resto del dinero y se convirtió en socio de la película.

Con este encuentro comenzaron las actividades de la decimoctava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, que sin alfombras rojas y con funciones en salas de cine y a través de la plataforma Cinépolis Klic, presenta una selección oficial de 91 títulos que compiten este año.

El encuentro se realiza en cinco días, la mitad de su jornada habitual. Este año las salas permanecerán con un 50 por ciento de aforo, para garantizar la seguridad de los asistentes, y sin los encuentros entre realizadores y público que cada año ocurren.

