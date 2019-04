Por sexta ocasión, Almodóvar competirá por la Palma de Oro en Cannes

El español Pedro Almodóvar, el británico Ken Loach, el italiano Marco Bellocchio, el canadiense Xavier Dolan, los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne, y el estadounidense Terrence Malick, entre otros, competirán en el próximo Festival Internacional de Cine de Cannes.

La edición 72 del encuentro cinematográfico, que contará con el mexicano Alejandro González Iñárritu como presidente del jurado de la competencia oficial, dio a conocer este jueves los nombres de quienes aspiran a la Palma de Oro.

Por sexta ocasión en su carrera, Almódovar aspira a la estatuilla, esta vez de la mano de Dolor y gloria, película inspirada en su vida y obra con toques de ficción.

#DouleurEtGloire, le nouveau film événement de #PedroAlmodóvar avec @antoniobanderas et #PenélopeCruz est sélectionné en compétition au @Festival_Cannes ! #Cannes2019



Découvrez sa bande-annonce ↓ pic.twitter.com/4Y45ZEDSPH — Pathé Films (@PatheFilms) 18 de abril de 2019

Loach por su parte, compite con Sorry we missed you; Bellocchio, con The traitor; Dolan, con Matthias and Maxime; los hermanos Dardenne, con Young Ahmed; y Malick, con A hidden life.

La selección oficial también está conformada por The dead don’t die, de Jim Jarmusch; The wild goose lak, de Diao Yinan; Parasite, de Bong Joon-ho; Oh Mercy!,, de Arnaud Desplechin; Atlantique, de Mati Diop; y Little Joe, de Jessica Hausner.

Así como Les Miserables, de Ladj Ly; Bacurau, de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles; The whistlers, de Corneliu Porumboiu; Frankie”, de Ira Sachs; Portrait of a lady on fire, de Céline Sciamma; It must be heaven, de Elia Suleiman; y Sibyl, de Justine Triet.

Bravo à #LadjLy pour son premier film #LESMISÉRABLES qui est en sélection officielle au @Festival_Cannes ! 👏 pic.twitter.com/izO0swXv2I — Le Pacte (@le_pacte) 18 de abril de 2019

Organizadores del certamen francés dieron a conocer lo anterior en conferencia de prensa desde París, donde también revelaron los títulos de las secciones paralelas, además de las proyecciones especiales que tendrán fuera de competencia.

En este último apartado destacan Rocketman, de Dexter Fletcher, y Diego Maradona, de Asif Kapadia.

El Festival de Cannes 2019 se llevará a cabo del 14 al 25 de mayo y el jurado, presidido por primera vez por un mexicano, entregará la Palma de Oro el día de clausura.