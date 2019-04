Alain Delon recibirá la Palma de Oro honorífica de Cannes

La leyenda viva del cine francés, Alain Delon, recibirá la Palma de Oro honorífica en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. Con este reconocimiento, el certamen rendirá un tributo especial a su excelente trayectoria cinematográfica, en la que hay títulos imprescindibles de la historia del cine como 'Rocco y sus hermanos' (1960), 'El gatopardo' (1963) o 'El silencio de un hombre' (1967).



El anuncio lo ha hecho Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, mediante un comunicado. "Pierre Lescure y yo estamos encantados de que Alain Delon haya aceptado ser honrado por este festival. Dudó durante bastante tiempo, ya que era reacio en aceptar esta Palma de Oro, puesto que pensaba que solo debería venir a Cannes para conmemorar a los directores con los que ha trabajado", declara.

He entirely belongs to cinema and its finest works and legends: at #Cannes2019, Alain Delon will receive an Honorary Palme d'or to pay tribute to his wonderful presence in the history of film.



"Alain Delon es un grande, una leyenda vida, un icono global [e incluso] un imán para la taquilla. Cannes rendirá homenaje a esta maravillosa figura del cine. Su carisma, sus ojos, Delon es un género en sí mismo", escribió Frémaux, citando la película 'El silencio de un hombre' como fuente de inspiración de "John Woo y Quentin Tarantino".



La relación de Delon con el Festival fue desde los inicios del célebre actor. Pisó, por primera vez, la Croisette en 1961, para presentar "¡Qué alegría vivir!", dirigida por René Clément. Volvió a Cannes para presentar 'El eclipse' (1962), de Michaelangelo Antonioni; 'El gatopardo' (1963), de Luchino Visconti, y 'El otro Sr. Klein' (1976), de Joseph Losey. Además, el intérprete acudió a la celebración del 60 aniversario del festival, como también ha apoyado activamente la restauración de varios largometrajes presentados la sección Clásicos de Cannes.