Influencia de Pablo Langer se lleva dos galardones en el Valle Film Fest

Valle de Bravo. Después de tres días de que el cine se apoderada de Valle de Bravo y Avándaro, se llevó a cabo la clausura de la primera edición del Valle Film Fest, aunque las proyecciones se extendieron hasta un día después.

Con 12 categorías y una exclusiva del festival dedicada a la naturaleza y la exploración, 45 proyectos participaron para recibir La Monarca figura emblemática del festival, diseñada por un artista local.

Documentales, animaciones y cortos y largometrajes se dieron encuentro en la premiación, siendo Influencia de Pablo Langer, la acreedora del premio a Mejor largometraje y Mejor Protagónico, gracias al papel de Alejandra Cárdenas.

El premio a Mejor director, fue para Jorge Malpica por su cinta Ulises, The Replacement, de Sean Miller fue elegido como Mejor guión y la Monarca para el Mejor corto documental fue para Bajo el Agua de Fernanda Galindo.

En la sección exclusiva del festival, los ganadores fueron The sacred place where life Begins como Mejor corto documental NATEX y el Mejor largometraje documental Natex para The weight of water.

El evento se llevó a cabo del 28 al 31 de marzo con diferentes sedes en Valle de Bravo y Avándaro y contó con personalidades del cine nacionales e internacionales.