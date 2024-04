Disco duro / Xochitl y la seguridad pública

¿Xóchitl Gálvez tiene la “varita mágica” para acabar con la inseguridad en el país? En su visita a la Organización Editorial Mexicana, la candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México” djo que ella comenzaría atacando la violencia local, la micro, la de barrio, la intrafamiliar, que es donde se cocinan después los delitos de alto impacto.

De los “abrazos no balazos” ni hablar, pero sí de fortalecer al Ministerio Público desde su nivel municipal, para detener de raíz los delitos aparentemente menores, pero que después son los que rompen el tejido social.

Empezar, dice, por detener los feminicidios, que es un tipo de violencia que comienza en casa, de la que suele haber siempre muchas señales y a las que poca atención se pone. Asegura que está el ejemplo de DIF de Mazatlán, que ha logrado prevenir feminicidios atacando a violencia intrafamiliar, mucha de la cual es heredada de los tiempos de la pandemia.

“Lo que yo planteo es un modelo donde haya psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, ministerios públicos con perspectiva de género que sí pongan atención cuando una mujer está siendo víctima de violencia y eso no lo puedes hacer más que del municipio. Deteniendo los delitos del fuero común comenzaremos a frenar la generalización de la violencia.”

Y que para ello se necesita fortalecer al MP y sobre todo a las policías municipales, que tienen sueldos promedio de 5,400 pesos mensuales, que no les sirven para nada y por los cuales no arriesgan su vida ante delincuentes mejor armados que ellos.

Propone un sueldo base de 20 mil pesos para los municipales, más prestaciones, seguro de vida, seguro de gastos médicos, becas para sus hijos en escuelas público-privadas y créditos de vivienda. Menciona como casos de éxito los de Coahuila y Yucatán.

Con eso estarían más comprometidos y pendientes de los delitos de barrio, y en el caso de delitos mayores, a los que ellos solitos no pueden hacer frente, comenzar a denunciarlos a sus superiores y a las policías estatales: quién extorsiona, dónde se vende droga, quién pertenece a qué banda, y entonces escalar el asunto. Pero todo partiría de tener policías bien pagados en la calle. Eso sí, se les pediría a cambio estricta certificación de exámenes de confianza.

La candidata de la oposición también propone descargar a las fiscalías públicas de atender asuntos menores, pues según sus datos, el 80% de los casos que atienden en todo el país son delitos patrimoniales inferiores a los 10 mil pesos, que deberían ir más por el camino de la justicia cívica. Dice que cada MP debe tener mayores facultades de investigación.

Sobre los delincuentes de bandas organizadas asegura que no deben ir a cárceles que parecen hoteles o escuelas del crimen, sino verdaderos centros de reclusión donde se respeten los derechos humanos, pero sean incorruptibles. Donde los delincuentes no tenga el control y sí tengan miedo de caer. Asegura que hay una cárcel así en Veracruz, donde los criminales piden no ir, por lo estricto de sus estándares.

“Entonces, obviamente, pues ese es un trabajo de ponerle recursos. Les voy a dar un dato, el año pasado este gobierno dejó de aplicar 50 mil millones de pesos en seguridad pública. O sea, cómo, ¿es tu intención no perseguir a los delincuentes; no te importa la seguridad o cuáles son entonces tus prioridades?”

A nivel de bandas transnacionales sí propone una cooperación más profunda con Estados Unidos, pues necesitamos, dice, blindar nuestras fronteras del trasiego de drogas, fentanilo, armas y personas. Hacer mucho trabajo de inteligencia trasnacional y entrarle de lleno al combate del lavado de dinero.

“Las grandes bandas de delincuentes, dice, son las que siguen financiando con mucho dinero otros delitos como la extorsión, como el cobro de piso, que a la gente le están afectando más de manera directa en su negocio, en su vida cotidiana y propongo fortalecer a la Guardia Nacional, con mando civil, para que sí investigue, para que sí persiga y para que sí detenga, porque hoy no lo hace. Regresaremos al Ejército a atender sus facultades de seguridad nacional, para que no se distraiga haciendo puentes o aeropuertos.”

