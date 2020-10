El caos y la destrucción llegan a la CDMX en el trailer de "Nuevo Orden", de Michel Franco

"Nuevo Orden", la reconocida película del Michel Franco, acreedora del Gran Premio del Jurado de la Mostra de Venecia, estrenó su primer trailer mostrando una Ciudad de México en completo caos.

El avance inicia durante el festejo de una boda de clase alta, cuando de pronto varias personas armadas irrumpen en la celebración, lo que desencadena una serie de eventos que incitan a una nueva revolución de las clases menos favorecidas.

La violencia se hace presente y con ella, el intento de cientos de escapar y sobrevivir ante la llegada del Ejército que toma las calles e impone el toque de queda en toda la capital.

Un escenario apocalíptico

El cineasta mexicano retrata las desigualdades económicas y los conflictos políticos de un México marcado por el racismo y las injusticias entre las diferentes clases sociales que culminan en un escenario apocalíptico, donde la capital metropolitana estalla en llamas.

De acuerdo con Franco, el proyecto nació hace cinco años luego de que su filme "Chronic" fuera galardonado en el Festival de Cannes en la categoría de Guion Original.

"La idea comenzó cuando empecé a ver en Europa que el fascismo, la ultra derecha, esa falsa izquierda tomaba fuerza. Traté de empatarlo con nuestra realidad y me di cuenta que esa inquietud no me la iba a quitar de encima hasta que hiciera una película".

Foto: AFP

Criticado en redes

Aunque el filme fue reconocido internacionalmente con el León de Plata, en la edición 77 del Festival de Venecia, algunos usuarios en redes sociales externaron su disgusto por el trabajo del director.

Los inconformes señalaron que la película resulta ser "una narrativa racista" donde una vez más "los blancos son sus protagonistas", además de resultarles "ofensivo" el hecho de que "se hayan gastado millones" en una cinta que "sólo fomenta la ansiedad y el miedo".

"Nuevo Orden" cuenta con las actuaciones de Naian González Norvind, Mónica del Carmen, Diego Boneta, Fernando Cuatle, Dario Yazbek, Lisa Owen, Eligio Meléndez y Gustavo Sánchez Parra.

Su estreno en la pantalla grande está programado para el próximo 22 de octubre.

