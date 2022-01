Drive my car, la favorita de los críticos

El drama japonés Drive my car, se ha convertido en la Mejor Película para la Sociedad Nacional de Críticos de Cine que hoy dio a conocer los ganadores de su edición 2021.

La cinta que estrenó en Cannes, fue reconocida además con el Mejor Guion para Takamasa Oe y Ryûsuke Hamaguchi, su director. Mientras que su protagonista, Hidetoshi Nishijima, obtuvo el premio de Mejor Actor.

El realizador Ryûsuke Hamaguchi fue reconocido como Mejor Director por partida doble gracias a Drive my Car y por Wheel of Fortune and Fantasy, un drama romántico que ya había obtenido el Gran Premio del Jurado del Festival de Berlín.

Basada en la historia corta homónima de Haruki Murakami, Drive my car sigue la historia de un director de cine que después de la desaparición de su esposa, conoce a una chofer con la que comparte algunos de sus secretos que le ayudarán a sanar la pérdida de su amor.

La Mejor Actriz este año fue Penélope Cruz por su trabajo en Madres paralelas, la más reciente cinta de Pedro Almodóvar. Ruth Negga fue elegida la Mejor Actriz de Reparto por la cinta Passing, distribuida por Netflix; mientras Anders Danielsen Lie se llevó el título de Mejor Actor de Reparto por The Worst Person in the World.

La Sociedad Nacional de Críticos de Cine (NSFC, por sus siglas en inglés) también reconoció a otras películas como El caballero verde, con la Mejor Fotografía para Andrew Droz Palermo, y el documental animado Flee, como la Mejor Película No Ficción.

Estos premios se entregan por una votación entre críticos seleccionados de Estados Unidos, quienes revelan una lista con las tres más votadas. El año pasado Nomadland se llevó el título de Mejor Película y posteriormente ganó otros premios como los Globos de Oro y el Oscar.

Entre las películas que más votos estuvieron pero no se llevaron un trofeo estuvieron El poder del perro, protagonizada por Benedict Cumberbatch; Amor sin barreras, remake realizado por Steven Spielberg; Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson y la co producción mexicana Memoria, del director Apichatpong Weerasethakul.