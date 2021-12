Una película de policías, entre las favoritas de Variety

Una película de policías, dirigida por Alonso Ruizpalacios forma parte de la prestigiosa lista de mejores documentales de la revista Variety, la cual este año incluyó 20 títulos debido a la gran calidad cinematográfica que se vio este 2021.

La cinta mexicana estrenó en la Berlinale, donde obtuvo el Oso de Plata a la Contribución Artística en la Berlinale. Esta docuficción, cuyas historias se cuentan con los actores Mónica del Carmen y Raúl Briones en pantalla, se introduce en el universo de los oficiales de policía de la Ciudad de México, de quienes conocemos su forma de trabajar, sus motivaciones, sus carencias y los actos de corrupción que se cometen diariamente en complicidad con la ciudadanía.

Alonso Ruizpalacios estrenará en México su más reciente filme, Una película de policías / Cortesía | Netflix

“Es una de las películas más originales, inventivas y fascinantes del año”, escribió la periodista Jessica Kiang en su revisión de la cinta para la revista Variety.

“A través de capas de cebolla de falso documental, la sincronización de labios, las falsificaciones de actores y las travesuras de la cuarta pared, la cinta arroja información sobria sobre la forma insidiosa que desempeña un oficial de policía para afectar el ciclo de violencia policial que genera más violencia y que existe mucho más allá de las fronteras de México”, señaló.

Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Una película de policías se presentó en otros encuentros como el de San Sebastián, Zurich, Londres y Morelia. Y ahora forma parte del catálogo de Netflix.

La lista de mejores documentales para Variety incluye Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised), sobre el Festival Cultural de Harlem de 1969; Procession, acerca de la pederastia en la iglesia católica y The Rescue Ascension que sigue el rescate de un equipo de futbol juvenil atrapado en la cueva de Tham Luang en 2018.

Aparecen también Attica, sobre la violencia y el racismo en las cárceles de Estados Unidos y Ascension, que explora el boom económico de China que va desde lujosos restaurantes hasta la producción de muñecas sexuales a la carta para sus clientes.

Estos cinco títulos forman parte de la shortlist de aspirantes por una nominación al Oscar como Mejor Documental, como la dio a conocer la Academia de Hollywood en estos días.

Variety compartió que en su listado de este año hay una gran presencia de documentales musicales. Entre ellos están el recién estrenado The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson; Listening to Kenny G, del famoso saxofonista de Seattle; The Sparks Brothers, realizado por Edgar Wright sobre el dueto de rock formado por Ron y Russell Mael; Tina, que se introduce en la vida de la estrella mundial Tina Turner; y The Velvet Underground, acerca del legado de esta icónica banda, el cual fue dirigido por Todd Haynes.

Entre los Mejores Documentales de Variety aparecen historias extraordinarias como la del naval francés Jacques Cousteau en Becoming Cousteau; Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, que se adentra en la vida del fallecido chef o Tiny Tim: King for a Day, que sigue al famoso y estrafalario cantante neoyorkino.

El listado lo completan The Crime of the Century, Gunda, The Lost Leonardo, The Most Beautiful Boy in the World, President y The Truffle Hunters.