El dilema del bien y el mal en "El vigilante", de Diego Ros

El vigilante, la ópera prima del director Diego Ros, ganadora del premio al Mejor Largometraje Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia 2016, narra la terrible decisión que debe de tomar un guardia de una obra en construcción que es testigo de un crimen.



Al ser interrogado por la policía su miedo a revelar la verdad le dicta distanciarse del asunto, por otro lado, su moralidad lo invita a revelar lo que sucedió sin importar su seguridad, pues evidentemente, se pondrá en peligro.

Con las actuaciones de Leonardo Alonso, Ari Gallegos, Noé Hernández, Héctor Holten, Bryan Mateo y Lilia Mendoza, esta historia fue realizada en la Ciudad de México.

Diego Ros agradeció el profesionalismo de los actores, quienes siempre estuvieron al frente del proyecto sin titubear, “no fue fácil, yo escribí el guión y la dirigí, y haciendo un poco de retrospectiva nos fue muy bien pese a las limitantes que tuvimos que sortear, pues los permisos solo nos permitían grabar en una construcción por unas horas, así que no había tiempo que perder, sin contar que el guión conforme avanzaba la película se reescribía y actualizaba una y otra vez”.

Tras la experiencia Ros afirma que ahora sí ya conoce un poco más la labor que un director tiene en manos y espera volver a trabajar nuevamente con los actores.

Leonardo Alonso, el vigilante de la historia, considera que esta historia cumple con su objetivo que es dejarle la última respuesta al espectador, “es una película que atrapa desde el principio, como siempre, el dilema de la moral, si decir o no la verdad en este país vale la pena, el público decidirá al último si mi personaje hizo lo correcto o no”, expresó.

Lilia Mendoza por su parte, indicó “todos somos vigilantes en esta ciudad, somos tantos que a veces vemos cuando asaltan a una señora o señor en la calle y no decimos nada, pues a veces no confiamos en que la denuncia sea lo mejor, nos estamos acostumbrando a la violencia, tantas balaceras y ejecuciones ya no nos afectan, vemos a diario los muertos en los noticieros que ya no nos impacta, razón para que no consideremos los sucesos como algo grave, ya lo consideramos cotidiano”, señaló.

La película estará presente en el Festival Internacional de Cine de Panamá y competirá con otras cintas de Brasil, España y Argentina.

Por último, el actor Leonardo Alonso, asegura que esta historia es contada sin pretensiones comerciales, más como cine de autor, “Diego Ros se propuso en esta ópera prima zafarse de los esquemas clásicos del thriller y situar la cinta entre éste y la denuncia, el público tiene la última palabra de lo que está bien o está mal”, finalizó.