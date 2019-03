Así se verá el temible Thanos en Avengers: Endgame

Thanos, el titán loco que con un chasquido de dedos (además de las gemas y el guantelete del infinito) no se ha mostrado en los recientes tráileres de Avengers: Endgame… pero parece que finalmente ha aparecido.

En días recientes, apareció un nuevo tráiler, donde ya se nos revelaban algunas partes de la trama, y posiblemente del desarrollo de la primera parte de la película.

No obstante, más allá de la armadura que aparece levitando, no se ha sabido nada del conquistador que tantos problemas le ocasionó a los héroes más fuertes de la Tierra.

Pero parece que el misterio se acabó; el titán loco apareció en una portada de la revista Empire, revelando el aspecto que tendrá en Endgame. Empire's #AvengersEndgame issue is now available for online preorder – buy the Thanos cover here: https://t.co/6BSC394a3l pic.twitter.com/dAsdO6NpKh — Empire Magazine (@empiremagazine) March 18, 2019

Algunas teorías aseguran que el guantelete del infinito debió quedar severamente dañado por el chasquido, aunque en la portada se mira casi intacto.

Sí, al final no queda más que esperar el lanzamiento de la película para que todas las teorías y dudas al fin sean respondidas.

Cine Estas son las películas fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel

Virales Éstas son las cinco revelaciones que deja el nuevo tráiler de Avengers: Endgame