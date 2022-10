Eugenio Caballero recibe el Premio Cuervo en el FICM

Eugenio Caballero, Diseñador de Producción y Director de Arte que ha destacado por su trabajo en proyectos como: ‘Roma’, ‘El laberinto del fauno’, ‘Lo imposible’, y más reciente ‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’, recibió este 2022 el Premio Cuervo que consta de 120 mil pesos, en el marco de la edición 20 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

“El FICM me da mucha vida, siento que parte de lo que a mì me sigue moviendo es ver cine, no nada más hacerlo sino verlo, y no hay mejor lugar para hacerlo que el Festival Internacional de Cine de Morelia”.

Cabello reconoció y agradeció la distinción del FICM, y que el público sepa qué otros papeles se desenvuelven detrás de una cinta.

“Normalmente toda la atención se desenvuelve en los directores y actores, pero este festival ha hecho mucho por visibilizar está otra parte. Al final todos estamos haciendo lo mismo, utilizamos nuestras herramientas para contar historias y tratar de hacer sentir a la audiencia y conectar con la gente”.

Por su parte Daniela Michel, directora del FICM, enfatizó la importancia de Caballero en la cinematografía nacional e internacional.

“Este año decidimos darle el premio a alguien que no es director o actor. En este 2022 es para una figura importante del cine en México y el mundo, que es Eugenio Caballero”, señaló Michel.

Finamente y sin la tradicional sección de preguntas y respuestas, Caballero se despidió diciendo: “en México el cine se hace con puro amor, hay mucho corazón en el cine nacional y eso es algo único que sí hay una diferencia fundamental que se siente cuando uno vuelve al país a hacer cine después de realizarlo en otros lados”.

Foto: Carmen Hernández | El Sol de Morelia

Información publicada originalmente en El Sol de Morelia