20 años, 20 mujeres en el FICM | Alejandra Márquez crea retratos de la sociedad mexicana

Morelia.- Inspirada por una historia de vida, la directora Alejandra Márquez Abella apostó por desarrollar una cinta en la que se demuestre que, con perseverancia y pasión, los sueños pueden hacerse realidad.

En su nuevo proyecto, la mexicana narra la historia de José Hernández Moreno, un estadounidense, con ascendencia mexicana, que logró cumplir su máxima meta en la vida: ser astronauta.

“Es una película sobre la vida de un trabajador del campo, migrante de Michoacán que consiguió no sólo ser astronauta sino ir al espacio, hace 10 años.

“Es una historia de inspiración y tenacidad brutal”, afirmó Márquez en entrevista con El Sol de México.

Actualmente se encuentra en proceso de filmación en locaciones de México.

A pesar de ser su cuarto largometraje, es el primero en inglés, bajo la producción de Prime Video.

La cinta será una ficción, con tintes biográficos, describiendo parte de la vida de sus padres campesinos, hasta los más de diez intentos fallidos que tuvo previo a ser aceptado por la NASA en 2009, hasta concretar la experiencia de pasar 14 días en el espacio.

“Es una de las películas más grandes que he hecho, diría que no es sólo un reto sino tiene un montón de retos por todos lados”, expresó la directora, luego de comentar que aún no tiene título ni fecha de lanzamiento oficial del proyecto.

LA HISTORIA DE ALEJO GARZA

Paralelo a este trabajo, Márquez está en espera del estreno de la película El norte sobre el vacío, en la que se plasma la vida de Don Reynaldo, un hombre que se enfrenta a la amenaza de perder sus tierras, tras una advertencia del crimen organizado.

El filme fue rodado en Nuevo León y Tamaulipas y está basado en la historia real de Alejo Garza, un empresario y cazador profesional, que fue asesinado por un grupo criminal tras oponerse a ceder su patrimonio.

“No es una película sobre un hombre que pelea contra el narco, creo que es una película que busca analizar esta obligación que sienten algunos hombres por ser heroicos, por enfrentarse a grandes amenazas y salir victoriosos por un rasgo de hombría o virilidad.

“Siento que hablamos más de cómo el patriarcado permea todo en una sociedad, desde la ecología a la relación que tenemos con la tierra, cómo nos tratamos entre hombres y mujeres y cómo nos organizamos como sociedad, cómo interactuamos los unos con los otros, es más una cosa de género y creo que es importante entender que mucha de la violencia que tenemos en el mundo viene del establecimiento de una cultura patriarcal, no es nada más que los hombres lloren o sean sensibles, creo que es entender este pensamiento de propiedad, de colonización”, sostuvo la cineasta de 40 años.

El filme se estrenará el 28 de octubre en Prime Video, además forma parte de la selección oficial de cintas que se presentan en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

AÚN FALTA TRABAJAR POR UNA VERDADERA IGUALDAD

Por otro lado, la también guionista que cuenta entre sus trabajos títulos como Las niñas bien o series como El vato y Soy tu fan reconoció que, desde hace algunos años, la industria cinematográfica ha abierto más puertas al género femenino, sin embargo, aún hay mucho por trabajar para que exista una verdadera igualdad, contó.

“Muchas cosas que teníamos que hacer se están haciendo o por lo menos las conversaciones que teníamos que tener se están teniendo, creo que, hoy por hoy, uno va a un set de filmación y se puede notar que aún sigue desbalanceado todo, me parece que no hay que dar la conversación por concluida.

“Creo que esto apenas empieza y todo mundo deberíamos estar cuestionándonos todo el tiempo porque me parece que, muchas veces la inclusión de las mujeres se hace a partir de un entendimiento que somos como creadores menores, como si estuviéramos en una mesa con niños, no una mesa donde pasan las verdaderas cosas”, dijo.

Finalmente, lamentó que cada año se reduzca aún más el apoyo económico de parte del gobierno a la industria fílmica, de acuerdo con el discurso que dio Leticia Huijara, Presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la pasada entrega de los Premios Ariel.

“Creo que es grave (la falta de recursos al cine), en un momento donde las grandes plataformas están llegando a aprovechar estos espacios de carencia, los que se quedan sin poder hacer o desarrollarse son los creadores nuevos, los más jóvenes, los que aún no están establecidos.

“Me parece que eso es gravísimo, los que estamos ya establecidos tenemos salida y oportunidades, pero las nuevas voces son las más afectadas”, enfatizó.