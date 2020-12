Imcine presenta apoyo que sustituirá a fideicomisos

Será en enero cuando se den a conocer las 12 convocatorias que integran el Fomento al Cine Mexicano (Focine), programa a través del cual el Imcine sustituirá los fideicomisos Fidecine y Foprocine, extintos recientemente por diputados, para otorgar apoyos al cine nacional. .

Como lo había anunciado en el 35 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro, explicó que Focine contará con un presupuesto de 100 millones de pesos que se otorgarán para impulsar la producción, exhibición y la preservación de películas, lo que representa una reducción de 30 millones de pesos para este año.

“Normalmente los fideicomisos en los últimos dos años tenían un presupuesto de 130 millones, pero en realidad éste es más dinero si toman en cuenta que no hay una figura fiduciaria en la cual se guarda dinero, sino que los apoyos se ejercen directamente. Entonces los 100 millones se ejercerán directamente este año; en este sentido, el dinero rendirá más porque se aplica el mismo año”.

Cine

La directora de Imcine aseguró que la propuesta de Focine “ya está aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está en este momento esperando su clave presupuestaria para poderse publicar”.

Novaro explicó que el nuevo programa de Focine otorgará apoyos a la producción a través de nueve convocatorias: Consolidación financiera, Producción de largometrajes de ficción, Producción de largometrajes documentales, Producción de cine para las infancias, Preproducción y producción de largos y cortos de animación, Producción de óperas primas, Producción de cortometrajes por regiones y de directores con trayectoria, Postproducción de largometrajes y cortometrajes y Producción de largometrajes, en colaboración con los estados.

Para apoyar la exhibición se realizarán dos convocatorias: la primera para equipar y/o acondicionar espacios y proyectos de exhibición y la segunda para apoyar a proyectos de formación de públicos y de exhibición de cine mexicano.

Además, se realizará una convocatoria de subsidios para el apoyo a proyectos de conformación y preservación de acervos cinematográficos, contribuyendo así al resguardo del patrimonio de la memoria audiovisual del cine nacional.

En una conferencia virtual, Novaro aseguró que se respetará que sea la misma comunidad cinematográfica la que evalúe los proyectos que aspiren a recibir los apoyos, además de propiciar la equidad de género en los mismos. “Queremos conservar lo que fue muy valioso y transparente de los fideicomisos, especialmente del Foprocine que es que los consejos de evaluación son personas de la comunidad”.

Debido a que Focine se trata de un programa de subsidios y no de créditos, la figura de Imcine no aparecerá como coproductor en las películas que sean apoyadas: “Los derechos patrimoniales, comerciales, los detentan los productores e Imcine se reserva los derechos no exclusivos, de promoción, difusión, transmisión y divulgación de la película con fines culturales y educativos”.