¡Inicia Los Cabos Film Fest 2020! Checa aquí dónde ver su programa online

Hoy comienza la novena edición del encuentro cinematográfico ofrecerá 19 películas que podrán verse de manera gratuita en su plataforma, así como una selección de películas mexicanas ganadoras en ediciones anteriores que albergará FilminLatino

Ante la imposibilidad de realizar su novena edición de manera presencial, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos presentará a partir de hoy y hasta el jueves 19 de noviembre, las 19 películas que forman toda su programación de manera gratuita a través de su plataforma online.

El encuentro mostrará las siete películas que forman parte de su competencia, además de algunos estrenos para México y Latinoamérica como One night in Miami, el debut de Regina King como directora de cine o 76 días, un documental que registra la jornada en la que gobierno chino intentó detener la propagación de la Covid-19 en Wuhan, donde se originó la pandemia.

Esta es una guía para que conozcas todo lo que debes saber para acceder al programa del festival:

Plataforma gratuita

Las 19 películas del festival se verán en la página www.cabosfilmfestival.film. Para acceder desde una computadora o Smartphone es importante hacerlo con un navegador Safari o Microsoft Edge. Chrome o Explorer no están habilitados para esta función.

Todas las cintas tienen un límite de visionados que van desde los 300, hasta las mil reproducciones. Cada cinta tiene una fecha de estreno y estarán disponibles en la plataforma hasta que se agoten sus visionados.

Para ingresar es necesario crear una cuenta de manera gratuita. Una vez completado el registro tienes que seleccionar el título por ver y dar click en el botón Rentar: $0.00 que se habilitará cuando la película esté disponible.

Kajillionaire, de la directora Miranda July, será la película inaugural y estará disponible a partir de las 20 horas. El tercer largometraje de la realizadora estadounidense es protagonizado por Evan Rachel Wood (Westworld) y Gina Rodríguez (Jane the virgin); la comedia gira en torno a Old Dolio (Wood), una chica que sobrevive por las estafas de su familia, pero su vida entra en crisis cuando otra mujer llega a participar en el plan más ambicioso de su carrera.

La competencia

Este año siete largometrajes conforman la Selección Oficial. Tres de ellos cuentan con una producción mexicana, mientras que el resto provienen de Estados Unidos y Canadá.

Todas las películas estrenan a las 20:00 horas, mientras que a las 19:00 horas del día siguiente, el público podrá seguir en el canal de YouTube y Facebook Live del festival una sesión de preguntas y respuestas en vivo con los directores en competencia.

Cosas que no hacemos, del cineasta Bruno Santamaría Razo

(12 de noviembre)

Arturo es un adolescente que baila, corre y juega con el espíritu libre de un niño, como sus compañeros de vagancias en su pequeño pueblo de la costa del Pacífico. Cuando una situación violenta irrumpe la aparente idílica atmósfera, en el marco de unos tintes de micromachismo corrosivo, Arturo se llena de valor para salir del clóset ante sus padres, pidiéndoles permiso para vestirse de mujer.

Never rarely sometimes always, de Eliza Hittman

(13 de noviembre)

Después de enterarse que está embarazada y que sus opciones legales no le permiten practicarse un aborto sin el consentimiento de sus padres, Autumn (Sidney Flaningan), una chica de 17 años de la Pensilvania rural, y su prima Skylar (Talia Ryder) se embarcan en un viaje hacia Nueva York que atravesarán con valentía, sororidad y compasión.

Summertime, de Carlos López Estrada

(14 de noviembre)

Un musical de poesía slam ambientado en las calles eléctricas de Los Ángeles durante una ola de calor. Summertime sigue las vidas de 25 jóvenes de orígenes, oficios y aspiraciones distintas, que se cruzan a lo largo de un día, a través de un poderoso mosaico de rimas, imágenes y coreografías de lo que significan los sueños en la “ciudad de oropel”.

Beans, de Tracey Derr

(15 de noviembre)

Tekehentahkhwa, una adolescente de la comunidad Mohawk que se hace llamar Beans (Kiawenttio) para asimilarse mejor en el mundo occidentalizado, tiene que replantear sus aspiraciones cuando una protesta pacífica por el control de una reserva vecina se convierte en un enfrentamiento armado que le revela el racismo y la violencia de su idílico entorno.

Off the road, de José Pemar

(16 de noviembre)

La región más solitaria del desierto de Baja California, México, está a punto de ser cruzada por la carrera de autos todo terreno más grande del mundo. A través de una serie de corridos, tres músicos narran algunas de las hazañas que Rigo, Paco y Davis emprenderán para formar parte de este monstruoso evento.

Shiva baby, de Emma Seligman

(17 de noviembre)

Danielle (Rachel Sennott), una adolescente con una vida complicada y nulos planes a futuro, se ve obligada a acompañar a sus neuróticos padres a un funeral judío (shiva). Allí, todas las mentiras que ha contado para sobrevivir a las presiones familiares corren el riesgo de salir a la luz cuando se encuentra con su confiada exnovia y su sugar daddy.

In between dying, de Hilal Baydarov

(18 de noviembre)

Davud (Orkahn Iskandarli), un joven inquieto que vive en una búsqueda constante del amor, experimenta una serie de encuentros inesperados mientras escapa de dos peligrosos hombres que amenazan con terminar su vida. En su huida, Davud se encuentra con distintas mujeres que luchan por librarse de la subyugación al mismo tiempo que se enfrenta constantemente con la muerte y su necesidad de cariño.

Retrospectiva Josephine Decker

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos presentará en su novena edición un homenaje a la directora estadounidense Josephine Decker, para lo cual estarán disponibles las películas Thou wast mild and lovely y Butter on the latch, así como el cortometraje Me the terrible.

El lunes 16 de noviembre a las 18:00 horas la realizadora tendrá una plática con la cinefotógrafa mexicana Carolina Costa (Mano de obra), que podrá verse de manera gratuita a través de Facebook Live o YouTube Live.

Para concluir su homenaje, el festival clausurará su novena edición con la cinta Shirley, cinta que formó parte del Festival Internacional de Cine de Berlin y de Sundance; en México la cinta estará disponible por 48 horas desde el jueves 19 de noviembre a las 20:30 horas.

Las imperdibles

En su sección Panoramas, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos presentará cinco películas provenientes desde China hasta Estados Unidos, donde se encuentran un documental sobre el coronavirus y el debut en dirección de cine de Regina King.

76 días, de Weixi Chen y Hao Wu

(12 de noviembre)

Documental que reúne historias que los directores Weixi Chen y Hao Wu capturaron durante los 76 días que el gobierno chino intentó bloquear Wuhan, ciudad en donde dio origen la Covid-19.

There is no evil, de Mohammad Rasoulof

(12 de noviembre)

Ganadora del Oso de Oro, premio principal del Festival de Berlín 2020, esta co producción entre Alemania, Irán y República Checa sigue a un grupo de iraníes que encarnan las consecuencias de la pena de muerte en una sociedad que necesita personas para matar a otras personas, incluyendo a un padre agobiado por un secreto, un joven que busca la libertad fuera de su país, un soldado que se enfrenta a la muerte en el día de su compromiso y una pareja de apicultores que reciben a una incómoda invitada en su granja.

One night in Miami, de Regina King

(14 de noviembre)

Ópera prima de la actriz ganadora del Oscar, Regina King, que sigue el encuentro de Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) y Jim Brown (Aldis Hodge) celebrando junto a Cassius Clay (Eli Goree) -quien pronto adoptará el nombre de Muhammad Ali- su histórico triunfo ante Sony Liston. Conforme avanza la noche, los invitados irán definiendo el rol que jugarán en el movimiento civil que cambió el curso de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos.

Wolfwalkers, de Tomm Moore y Ross Stewart

(15 de noviembre)

La cinta animada dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart cuenta la historia de Robyn, una joven aprendiz de cazador que viaja junto a su padre a Irlanda para exterminar a la última manada de lobos. Sin embargo, sus planes cambian radicalmente después de que conoce a Mebh, una chica de espíritu libre que pertenece a la misteriosa tribu de los Wolfwalkers –pastores de lobos–, cuya mítica historia está marcada por el rumor de que sus integrantes se pueden transformar en lobos por la noche.

Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic

(16 de noviembre)

Presentada en la competencia oficial del pasado Festival de Venecia, esta historia se ubica en Bosnia, en el verano de 1995: Aida (Jasna Duricic) es una traductora de la ONU que vive junto a su familia y cientos de refugiados en un campamento holandés. Cuando un comandante del ejército serbio (Boris Isaković) amenaza con violar el espacio seguro garantizado por la diplomacia, Aida deberá utilizar información privilegiada que recaudó como parte de su trabajo para salvar su vida y la de su familia.

Las mexicanas ganadoras

Como parte de las actividades alternas del festival, la plataforma gratuita de FilminLatino tendrá disponibles seis títulos mexicanos galardonados en ediciones anteriores. Las cintas estarán disponibles por 24 horas y para acceder a ellas es necesario crear una cuenta en el sitio de FilminLatino.

-Plaza de la Soledad, de Maya Goded

(13 de noviembre)

-Llévate mis amores, de Arturo González Villaseñor

(14 de noviembre)

-Tamara y la Catarina, de Lucía Carreras

(15 de noviembre)

-Te prometo anarquía, de Julio Hernández Cordón

(16 de noviembre)

-Feral, de Andrés Kaiser

(17 de noviembre)

´Observar las aves, de Andrea Martínez Crowther

(18 de noviembre)

