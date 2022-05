La Civil, película que da voz a madres de jóvenes desaparecidos

La voz de miles de mujeres mexicanas que emprenden solas la búsqueda de sus hijos desaparecidos está contenida en la actuación de Arcelia Ramírez quien interpreta a Cielo en “La Civil”, un largometraje de la directora Teodora Ana Mihai, que se estrenará el próximo 19 de mayo en las salas de cine del país.

Cielo es una madre que ha perdido a su hija adolescente Laura a manos del crimen organizado del norte de México. Atrapada en la indiferencia de las autoridades y su desesperación por encontrarla, la mujer transita de ser una ama de casa, sumisa, a una genuina guerrillera que indaga en las profundidades de los grupos criminales para saber siquiera si su hija sigue viva.

La película, producida durante la pandemia y grabada en Durango, es una suerte de caleidoscopio de uno de los problemas sociales más graves del país: la desaparición de personas, por igual hombres que mujeres, niños, jóvenes o adultos. La narrativa busca, desde la ficción, dar voz a las cientos de familias que viven el desasosiego del secuestro y asesinato de un familiar.

La actriz Arcelia Ramírez. Foto: Laura Lovera

“Al principio de la investigación quería no abordar el tema de desapariciones, sino mostrar el punto de vista de los adolescentes que crecen en un ambiente difícil, donde uno puede salir de la casa en la mañana y no regresar en la noche, me preguntaba cómo debe ser un padre en estas circunstancias y cómo debe ser un adolescente en esta situación. Entonces empecé a hablar con muchos niños, adolescentes, familias que han vivido situaciones fuertes”, refirió en conferencia de prensa Teodora Ana Mihai, quien tardó siete años desde la investigación hasta el estreno de la película.

Elenco en rueda de prensa: Foto: Laura Lovera

Si bien Cielo es un personaje ficcional, compuesto de muchas mujeres, en su origen está basado en la historia de Miriam Rodríguez, una madre mexicana real que aún busca a su hijo desaparecido. Para Arcelia Ramírez es uno de los personajes más exigentes en su trayectoria por la complejidad de sus emociones que van desde la vulnerabilidad de una víctima hasta el deseo de venganza por mano propia.

La directora Teodora Mihai. Foto: Laura Lovera





“Todos estos círculos de violencia a los que ella accede, y ahí se pierde, los recorre como en un laberinto terrible y que había que entenderlo bien para recorrerlo, todo es infierno, pero hay que aclarar que no es la historia de Miriam Rodríguez, es la de muchas madres, y aquí había dos dimensiones paralelas: el transitar humano de Cielo de una mujer abnegada y sumisa que se tiene que sacudir eso para encontrar fuerzas y valentía, es la transformación de una mujer, y la violencia que crece”, refirió la actriz durante la presentación del film con reconocimientos en el Festival Cannes.

A decir del actor Álvaro Guerrero quien interpreta a Gustavo, esposo de Cielo, un hombre temeroso, la película se distingue por una perspectiva femenina en donde evidencia que el machismo es tan pasivo como violento. “Me tocó representar la parte masculina que se queda callada sin saber qué hacer, una actitud común de los hombres. Es un personaje difícil que me da coraje, son personajes con los que no estamos de acuerdo, pero queremos que sirva para algo para reflexionar el tema”, acotó.













