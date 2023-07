Los (casi) ídolos de Bahía Colorada brinda otra imagen de Sinaloa

Recientemente, algunas producciones que tienen como escenario el norte de México, muestran el lado oscuro del país, centrándose en la violencia, el narcotráfico o las desapariciones. Cansado de ver este tipo de contenidos, Ricardo Castro apostó por desarrollar una historia totalmente distinta.

Inspirado por sus vivencias de pequeño, junto a su familia paterna en Culiacán, Sinaloa, el director creó Los (casi) ídolos de Bahía Colorada, ópera prima que, desde la comedia, aborda la historia de dos hermanos que se reencuentran luego del fallecimiento de su padre

Ambos se enfrentarán a dos grandes pruebas, mismas en las que intentarán dejar su apellido en alto y honrar a su padre.

“A mí me hacía falta hablar del lado de Sinaloa que es el que a mí más me importa, lo caluroso de la gente, el humor que tienen y todo este folclor, todo el México mágico que si bien está en todo el país, en Sinaloa sí se pasan de lanza y es una cosa muy cómica y quería hacer un homenaje a todo ese universo y a mi familia que es de Culiacán”, afirmó Castro en entrevista.

“Esta película es un homenaje a Sinaloa y a los hermanos. Hay cine para todo tipo de gustos y creo que es importante hablar de los temas difíciles de México, pero a mí me tocó la responsabilidad de hablar desde el lado de la comedia esta vez. Se me hace importante que nuevas generaciones vean más de la cultura mexicana, no solamente desde un estereotipo o lugar común que hemos visto, sino darle otros colores y otros rincones del país que no son tan explorados en una manera tan masiva y comercial”, agregó.

La historia es protagonizada por Benny Emmanuel y Harold Azuara, quienes dan vida a Romeo y Preciado, los medios hermanos cuya la relación en un inicio es complicada, pero poco a poco entenderán que uno puede ser complemento para el otro y viceversa.

La relación fue fácil de recrear en el set, esto gracias a los más de diez años de amistad que los actores mantienen.

Harold y Benny se dieron a conocer gracias a La CQ, serie de comedia bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo.

“Diría que la relación de medios hermanos la pudimos llevar de una manera sencilla a la pantalla, es esto de que a veces le tienes mucho cariño a alguien, pero luego dices: ‘cabrón, ya no me caes bien un día, pero otro día me caes increíble’, entonces esa relación como de medios hermanos que está plasmada en este proyecto fue sencilla porque nos conocemos desde hace un rato y más por las ganas de encontrarnos en un set cinematográfico porque ya nos habíamos topado en televisión e internet, entonces fue un sueño cumplido abordar estos personajes ahora en este rubro”, comentó Benny.

Castro reconoció que dirigir su primera película fue un gran reto, sin embargo, no tuvo obstáculos tan complicados gracias al compromiso que el equipo de producción y talento tuvieron con el mismo.

“Era un cast muy amplio, fueron alrededor de mil personajes, fue una película larga para el tiempo de rodaje que teníamos, había música, escenas de acción, coches, era muy aparatosa y ambiciosa y entonces con lo que me quedo es el equipo de gente con la que la hice.

“Fue la primera película de muchos, de cabezas de departamento y está padre darle la batuta a las nuevas generaciones para hacer cine y explotar estos talentos no sólo de actores que están frente a la cámara sino los que hay detrás también”, comentó el director.

Dagoberto Gama, Ana Celeste, Silverio Palacios, Nora Velázquez, Esmeralda Soto y Diego Sandoval completan el elenco.

Los (casi) ídolos de Bahía Colorada se estrenará en cines comerciales el 13 de julio, mientras que en Netflix estará disponible a partir del 19.