Margot Robbie podría unirse a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio para película de Tarantino

Tras la confirmación de que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio protagonizarán la cinta "Once Upon a Time in Hollywood" del famoso Quentin Tarantino, ahora Margot Robbie podría estar a punto de unirse al proyecto.

Durante varias semanas los rumores apuntaban a que la protagonista de "Yo, Tonya" encarnaría a Sharon Tate.

Según informa Deadline, Robbie ya está en negociaciones para unirse a la novena cinta de Tarantino que tendrá como telón de fondo los asesinatos instigados por Charles Manson.



"Once Upon a Time in Hollywood" será la novena película del famoso director, una cinta que estará ambientada en Los Ángeles en 1969, en el momento álgido del Hollywood hippie.

Robbie encarnaría a la famosa vecina de Rick Dalton, una antigua estrella de una serie de televisión del Oeste y personaje al que dará vida Dicaprio. En cuanto a Pitt, el actor interpretará a Cliff Booth, el doble de las escenas de acción de Rick.

Otros nombres como Al Pacino o Tom Cruise han sonado para interpretar roles principales en la película. Y si finalmente Tarantino consigue reunir a todos estos actores, la película contaría con un elenco histórico que rara vez se ha visto colaborando en la gran pantalla.



El estreno de la cinta está previsto para el 9 de agosto de 2019, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Tate.

