Nueva Cineteca Nacional de las Artes: qué precios tienen los boletos

La nueva Cineteca Nacional de las Artes está a unos días de abrir sus puertas para recibir a las cinéfilas y cinéfilos que, desde el anunció de este proyecto cultural, esperan conocer las salas y todos los espacios que conforman a la sede, ubicada en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Su apertura para el público en general será el día 16 de agosto de 2023, que coincide con el Día Nacional del Cine Mexicano. De hecho, autoridades encargadas de esta instancia, informaron que se dará prioridad al cine hecho en México.

Asimismo informaron que este centro, que fue renovado por iniciativa privada, cuenta con 12 salas de cine, de las cuales tres tendrán sistemas 3D, así como capacidad para 300 mil personas.

¿Qué precio tendrán los boletos de la Cineteca Nacional de las Artes?

De acuerdo con Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, durante la primera semana, del 16 al 21 de agosto, la entrada será totalmente gratuita para todas las personas.

Asimismo, informó que después de la primera semana las entradas serán al dos por uno, promoción que estará disponible hasta el 15 de septiembre.

Hasta ahora no existe certeza de cuál será el costo de los boletos después de la temporada de festejo, sin embargo, en la otra sede de la Cineteca Nacional, ubicada en Coyoacán, se mantienen los siguientes precios:

$60 entrada general

$40 para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores.

El martes y miércoles el boleto cuesta $40 pesos para cualquier función.

Homenaje al cine mexicano

Del 15 al 21 de agosto, la programación en esta sede y 59 más en 20 estados del país, celebrarán al cine mexicano por lo que se exhibirán 22 largometrajes y 19 cortometrajes nacionales.

Además, se hará un retrospectiva en honor a la primera actriz María Rojo con cintas como Rojo Amanecer, de Jorge Fons.

En la programación de la Cineteca Nacional de las Artes también se incluirá clásicos del cine mexicano; así como historias que exploran diversos fenómenos sociales, Ejemplo de ello es la cinta Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos.

Podrás visitar la Cineteca Nacional de las Artes en: Av. Churubusco 79, Coyoacán, Ciudad de México. El horario de apertura será de lunes a domingo a partir de las 10:00 horas.





