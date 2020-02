Oscar 2020: Las nominadas a Mejor Película

El curso en Hollywood apuntaba a un duelo por el Oscar a mejor película entre Martin Scorsese con The Irishman y Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood, pero en el camino se han colado dos cintas que ahora mismo se postulan como favoritas: 1917 y Parásitos.

En un año absolutamente extraordinario en la gran pantalla, la categoría reina de los Oscar cuenta con otras cinco películas de gran nivel: Marriage Story, Joker, Little Women, Jojo Rabbit y Ford v Ferrari.

Pero al margen de las nueve más que merecidas nominadas, lo que impresiona realmente es la lista de filmes que no son candidatos y que sin duda también hicieron méritos para estar ahí: Dolor y Gloria, The Two Popes, Knives Out, Uncut Gems, Us, Bombshell, Richard Jewell...

1917, PRODIGIO DEL CINE BÉLICO

Cuando Sam Mendes escuchó de su abuelo las anécdotas que vivió en la Primera Guerra Mundial no podía creer que un hombre como él, “tan locuaz, encantador, teatral, gracioso, hablador, contador de historias, hubiera tenido esa experiencia tan horrorosa de joven”.

Fue a partir de estas historias que el director inglés se inspiró para realizar su película 1917, una historia sobre un par de soldados que en medio del conflicto bélico son enviados con la misión de entregar un mensaje en las profundidades del territorio enemigo, mismo que salvaría la vida de mil 600 miembros de su ejército.

“Mi abuelo me contó una historia sobre llevar un mensaje en el frente occidental, en 1917. Él era un hombre pequeño y corría muy rápido, su trabajo consistía en llevar mensajes de un puesto a otro. Pero esa idea central no me abandonó, y siempre me conmovió la guerra, quizá porque mi abuelo me contó al respecto, cuando era muy pequeño de unos nueve u once años, y quizá porque a esa altura de mi vida no creo haber oído de la guerra antes”, comenta el realizador.

La cinta, nominada a 10 premios Oscar y ganadora de dos Globos de Oro, incluyendo Mejor Director y Mejor Película Drama, resulta una historia que sin la necesidad de grandes explosiones o batallas en pantalla muestra los horrores y la desolación de un campo de batalla.

Heredera de Paths of Glory (1957) o Saving Private Ryan (1998), 1917 llega a toda velocidad a los Oscar tras arrasar en múltiples galas de premios: se llevó el Globo de Oro a la mejor película dramática, el BAFTA a la mejor cinta y el reconocimiento del Sindicato de Productores (PGA) al mejor filme.

PARÁSITOS, EL CAPITALISMO MÁS PERVERSO

Antes de ser un director de cine nominado al Oscar, Bong Jong Ho probó suerte en otros rubros. Uno de ellos fue como profesor de matemáticas de un niño proveniente de una familia multimillonaria, trabajo que consiguió por la recomendación de su novia, quien también daba clases de inglés, “pero me despidieron a los dos meses”, recuerda el director entre risas.

Si se hubiera quedado más tiempo, confiesa nervioso en entrevista con El Sol de México, “yo también hubiera presentado a un familiar o a un amigo, y así como en la película iba a infiltrar a más personas”, bromea. De ahí fue que surgió la idea de Parásitos, cinta surcoreana que dirigió y que ahora es una de las grandes favoritas para la entrega número 92 del Oscar que se realiza esta noche.

Parásitos sigue la historia de los Ki-taek, una familia desempleada que se infiltra en la mansión de una familia adinerada luego de que el hijo mayor comienza a dar clases particulares. A pesar de las diferencias sociales, ambas familias encuentran puntos en común y terminan envueltos en un conflicto imprevisible.

La película se ha vuelto el fenómeno de la temporada de premios conformada por los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards, los BAFTA y los diversos sindicatos de Hollywood; y está nominada a seis premios de la Academia, Mejor Director, Guion Original, Edición, Diseño de Producción, Película Extranjera y Mejor Película, la categoría más importante de la gala.

Antes de la temporada de premios, Parásitos era favorita en la terna de Mejor Película Extranjera, premio que ha ganado en todas las premiaciones, lo que casi asegura su Oscar. Sin embargo, la cinta ha sorprendido en otras categorías que la vuelven una fuerte contendiente para arrasar esta noche.

Ya se llevó el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera, pero también dio la campanada con el premio al mejor elenco del Sindicato de Actores (SAG).

ONCE UPON A TIME..., UN TARANTINO EMOTIVO

Las críticas coincidían en que Once Upon a Time... in Hollywood es quizá la película menos "tarantiniana" de la carrera de Quentin Tarantino, pero su mirada nostálgica y melancólica al Hollywood de finales de los años 60 fue una baza ganadora gracias a una cinta irresistible y repleta de guiños cinematográficos.

"No es un Hollywood todo de color rosa. La película muestra una industria en cambio constante, muestra una industria que puede tener mala memoria y que puede juzgar duramente", aseguró el director.

Catapultada por un deslumbrante trío de actores (Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie), Once Upon a Time... in Hollywood se presentará en los Oscar con el Globo de Oro a la mejor comedia o cinta musical en el bolsillo.

THE IRISHMAN, MAFIA CREPUSCULAR

Martin Scorsese, Robert de Niro y Al Pacino. Tres nombres imprescindibles del cine del siglo XX unidos en una última y crepuscular aventura, The Irishman, que curiosamente hizo posible una compañía tan representativa del siglo XXI como Netflix.

"Siento que Marty (Scorsese) pertenece tanto al cine y a sus engranajes que tengo la sensación de que nació ya dirigiendo películas", dijo Pacino.

Con Once Upon a Time in America (1984) como ejemplo claro en el retrovisor, The Irishman deslumbró con tres horas y media de metraje sobre el ocaso de un mafioso y con un reparto impecable en el que también sobresalía otro clásico como Joe Pesci.

MARRIAGE STORY, AMOR CONTRA DESAMOR

A Netflix se le resiste el Oscar a la mejor película, pese a que lo acarició con Alfonso Cuarón y Roma (2018), y este año cuenta no solo con The Irishman para los premios de la Academia de Hollywood, sino también con una joya del cine más íntimo como Marriage Story.

Convertida en la Kramer vs. Kramer (1979) de la generación milenial, el amor roto de Marriage Story puede presumir de una de las parejas más memorables del año: la formada por (los nominados al Oscar) Scarlett Johansson y Adam Driver.

Además, Marriage Story supuso la confirmación para el gran público de Noah Baumbach, una referencia clave del circuito independiente con películas como The Squid and the Whale (2005) o Frances Ha (2012), pero que tal vez no había recibido todavía el reconocimiento mainstream de la industria.

JOKER, EL QUE RÍE EL ÚLTIMO...

Más de uno arqueó las cejas ante el enésimo proyecto sobre el siniestro enemigo de Batman, pero las dudas quedaron de lado con una arrebatadora y "scorsesiana" película Joker, que enganchaba al espectador por el pescuezo, que presentaba una portentosa actuación de Joaquin Phoenix, y que arrojaba una complicada reflexión sobre la violencia.

"Acusar una película de glorificar la violencia es absurdo. Y no creo que sea responsabilidad de un cineasta enseñar moralidad al público: Usa tu jodida cabeza", defendió Phoenix.

Dirigida por Todd Phillips, Joker caminará por la alfombra roja con la cabeza muy alta por ser la cinta más nominada para estos Oscar gracias a sus 11 candidaturas.

LITTLE WOMEN, NUEVA VIDA A UN CLÁSICO

Todavía lastrado por una gran desigualdad en contra de las mujeres, Hollywood tiene una gran fe en Greta Gerwig, la directora y guionista que sedujo a público y crítica con su fabulosa Lady Bird (2017), la primera película que dirigió en solitario.

Gerwig confirmó que lo suyo no fue flor de un día y actualizó con mucho acierto y frescura el clásico Mujercitas, que en su reparto contó con una Saoirse Ronan decidida a ser la mejor actriz de su generación y una Florence Pugh empeñada en brillar en cada uno de sus proyectos.

"Creo que cada generación merece que se le vuelva a contar esta historia de la forma en que lo necesite. Siempre apreciaremos una historia sobre mujeres que vivieron en una época diferente y a quienes se les dijo todo lo que tenían que hacer", consideró Pugh.

JOJO RABBIT, REÍRSE DE LOS NAZIS SIENTA TAN BIEN

En un panorama político cada vez más ensombrecido por el ascenso de la ultraderecha, el singular director Taika Waititi recordó que hay pocas cosas más saludables en el cine que reírse del nazismo y lo hizo de la mano de una insólita sátira como Jojo Rabbit.

"La comedia, en mi opinión, es una de las herramientas más poderosas frente a la intolerancia, los regímenes y los dictadores", afirmó el neozelandés.

Con Scarlett Johansson y el joven Roman Griffin Davis encabezando el elenco, Jojo Rabbit convenció con una afinada mezcla de comedia surrealista y drama humanista que logró sacar a flote una de las premisas más extravagantes que se recuerdan: un niño nazi que tiene como amigo invisible a Adolf Hitler.

FORD V FERRARI, ÉPICA SOBRE RUEDAS

En el cine contemporáneo hay pocos talentos más versátiles que el de James Mangold, capaz de conseguir buenos resultados en el thriller psicológico (Identidad, 2003), el subgénero de superhéroes (Logan, 2017), el western (3:10 to Yuma, 2007) o el biopic musical (Walk the Line, 2005).

Para su último reto como director, Mangold tuvo que mancharse las manos de grasa y empaparse de olor a gasolina en Ford v Ferrari, una cinta épica y con aroma clásico sobre carreras de coches que protagonizaron Matt Damon y Christian Bale.

"Es una increíble historia verdadera de soñadores nada realistas: rechazan rendirse sin importarles las probabilidades. La verdad es que si hubieran perdido, habrían sido completamente ignorados y llamados excéntricos que no vivían en el mundo real. Es solo el éxito", afirmó Bale.