Pierce Brosnan apuesta por Tom Hardy para ser el nuevo James Bond

Mientras que Daniel Craig ha confirmado que la siguiente será su última aventura como James Bond, los fans del personaje siguen preguntándose qué les deparará el futuro. Nadie sabe todavía quién será el próximo James Bond. Eso sí, todo el mundo tiene una opinión, incluido Pierce Brosnan. El actor irlandés ha confesado que Tom Hardy es su favorito: "Podría ser un buen Bond. Estaría feliz de verlo haciéndolo".



El intérprete que encarnó al agente 007 en hasta cuatro películas: GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo no es suficiente y Muere otro día, desde 1995 y hasta 2002, argumentó, en torno a su preferencia por Hardy, que "se necesita un actor que pueda darle un poco de flexibilidad", puesto que "eso es lo que hace a Bond", apuntó Brosnan en declaraciones recogidas por Indiewire.



De convertirse en realidad este deseo de Pierce Brosnan, no sería la primera vez que Hardy acude a la llamada de una gran franquicia cinematográfica. Nada más lejos, el actor londinense de 40 años participó como villano en El caballero oscuro: La leyenda renace, de Christopher Nolan, y pronto estará en cines protagonizando Venom, el peligroso y violento antihéroe de Spider-Man.



En la misma entrevista, Pierce Brosnan no se quiso olvidar del actual Bond. Por eso, aseguró que "Daniel Craig ha sido un Bond increíble". El actor irlandés confesó que había sido un gran sucesor a su papel como agente 007 y expuso sus razones: "Es muy físico, parece letal. Realmente crees que es alguien que podría matar a un hombre".



Tras más de dos años de especulaciones, Craig confirmó el año pasado que interpretará al espía más famoso de la historia del cine en una última misión final. El director de Trainspotting y Slumdog Millionaire, Danny Boyle, será el encargado de dirigir la 25ª película de James Bond, que todavía no tiene título oficial. Su estreno, eso sí, está programado para el 8 de noviembre de 2019.