Las nominadas al Oscar a Mejor Actriz de Reparto son...

El próximo domingo 24 de febrero se llevará a cabo la edición 91 de los premios Oscar.

"Roma" y "La favorita" recibieron el mayor número de nominaciones.

Aquí te presentamos las nominadas a Mejor Actriz de Reparto:

Amy Adams en “Vice”

La italiana está nominada en esta categoría por su papel Lynne Cheney en la película Vice.

Es una actriz de nacionalidad estadounidense nacida en Italia, país en donde se encontraba destinado su padre, el militar Richard Adams. Con poca edad se trasladó con su familia a los Estados Unidos para residir en Castle Rock, Colorado.

Amy estudió fue chica Hooter y trabajó en un restaurante-teatro antes de actuar en obras teatrales, entre ellas “Brigadoon”, y debutar en el cine con la sátira de concursos de belleza “Muérete, Bonita” (1999).

Entre las películas en las que ha participado están: “Crueles Intenciones 2” (2000), la comedia “Colgado De Sara” (2002) o el film de persecución “Atrápame Si Puedes” (2002).

También en "Julie y Julia" (2009), “Tenías Que Ser Tú” (2010), “The Fighter” (2010), “Los Muppets” (2011), “La Gran Estafa Americana” (2013), “La Llegada” (2016), entre otras.

Marina de Tavira en “Roma”

Marina de Tavira está nominada a esta categoría por su papel Sofía en la película Roma.

La actriz mexicana se formó en el teatro y fue alumna den el Núcleo de Estudios Teatrales, la Casa del Teatro, el Centro de Formación Teatral San Cayetano y en el Taller de Peter Schumann.

Ha participado en más de 20 puestas en escena, de las que sobresale "Feliz nuevo siglo Doctor Freud", que le valió una nominación a revelación femenina por parte de la Agrupación de periodistas Teatrales.

También fue parte de las cintas "La zona", "Amor, dolor y viceversa" y "Espacio interino". Además en las series "Los simuladores", "Capadocia" y "Las Aparicio".

Regina King en “If Beale Street Could Talk”

Regina King está nominada en esta categoría por su papel Sharon Rivers en la cinta “If Beale Street Could Talk”.

La actriz estadounidense de cine y televisión debutó en la serie 227 en donde interpretó a Brenda Jenkins a lo largo de 107 episodios, y al terminar con este proyecto decidió emprender su carrera en el séptimo arte.

Y fue en 1991 cuando debutó en la cinta “Boyz n the Hodd”, en donde compartió créditos con Cuba Gooding Jr., Laurence Fishburn y Hudhail Almir.

Entre las películas en las que ha participado están “Enemigo público”, “La guardería de papá”, “La nueva cenicienta”, “Miss Simpatía 2”, “Jerry Maguire”, “Legalmente rubia 2”, entre otras.





Emma Stone en “The Favourite”

Emma Stone está nominada a esta categoría por su papel Abigail Masham en la cinta The Favorite.

Es una una actriz y cantante estadounidense. Ha recibido numerosos premios, entre ellos un Oscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro, a mejor actriz por su interpretación en la cinta “La La Land”. Adicionalmente ha ganado la Copa Volpi; además es considerada como una de las mejores actrices de su generación.

Comenzó su carrera apareciendo en obras teatrales en el Valley Youth Theatre de Phoenix como “Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas” y “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”, y debutó en televisión en “The New Partridge Family” (2005), sin embargo, solo se produjo un episodio piloto.

Su primer papel en cine se dio en la comedia de “Greg Mottola Superbad” (2007), junto a Michael Cera y Jonah Hill. Obtuvo reconocimiento por sus trabajos posteriores en producciones como “Easy A” (2010) y “The Help” (2011) en las cuales fue protagonista y que determinaron excelentes críticas para la actriz.

Con “The Amazing Spider-Man” en 2012, junto a Andrew Garfield, la actriz alcanzó la fama mundial, al convertirse en su película más taquillera





Rachel Weisz en “The Favourite”

Rachel Weisz está nominada en esta categoría por su papel de Sarah Churchill en la cinta The Favorite.

Es una actriz y modelo ganadora del Oscar, el Globo de Oro, el SAG, el Premio Laurence Olivier, el Premio Independent Spirit y otros galardones cinematográficos.

Obtuvo reconocimiento público por su interpretación de Evelyn Carnahan-O’Connell en la serie cinematográfica “La momia”.

En 2005 su actuación en “El jardinero fiel” (2005) le mereció el Premio Oscar de la Academia. Se ha desempeñado también en el cine independiente, trabajando en películas de reputados directores como Paolo Sorrentino o Yorgos Lanthimos.

Weisz comenzó su carrera como actriz a principios de la década de 1990, apareciendo en las series de televisión “Inspector Morse”, “Scarlet and Black” y “Advocates II”. Hizo su debut en el cine en la cinta “Death Machine” (1994). Su primera aparición en el cine de Hollywood ocurrió en la película “Chain Reaction” (1996) junto a Keanu Reeves y Morgan Freeman.