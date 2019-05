¡Que la fuerza te acompañe! Muere Peter Mayhew, actor que dio vida a Chewbacca

Chewbacca ha muerto. Peter Mayhew, el legendario actor que dio vida al peludo y guerrero wookiee de la saga de Star Wars falleció este 30 de abril a la edad de 74 años, según confirmó su familia este jueves.

"La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido. Nos dejó la noche del 30 de abril de 2019 con su familia a su lado en su casa del norte de Texas". dice un comunicado en la cuenta oficial de Mayhew en Twitter.

Chewbacca visita las trajineras de Xochimilco, sus amigos mexicanos le crean una "nave" y la llaman "Halcón Milenario" / Foto: Facebook @StarWars.LATAM

La familia de Peter destaca su participación como "Chewie" desde la trilogía original, hasta las películas de la última década; "puso su corazón y alma en el rol de Chewbacca [...] Para él, la familia Star Wars significa mucho más que un rol en una película", apuntaron sus seres queridos.

"Por más de 30 años, Peter viajó por todo el mundo, pasándola bien con sus amigos y fans. Peter desarrolló amistades duraderas con otros actores de reparto mientras que en las convenciones tocó la vida de millones" agregó la familia al tiempo de destacar la participación del actor con organizaciones no gubernamentales.

La familia también destaca la creación de la Fundación Peter Mayhew, la cual tuvo una participación reciente en la crisis de Venezuela tras apoyar a personas y familias en situación vulnerable al proveer comida y suministros.

Finalmente indican que un homenaje privado tendrá lugar el 29 de junio próximo, mientras que en diciembre en Los Ángeles habrá un evento para fans en el marco de la Empire Con, el evento clave que reúne todo lo relacionado con la saga.

Que la fuerza te acompañe Chewie

Mayhew enamoró a los fans de "Star Wars" por su interpretación del peludo y entrañable Chewbacca, el compañero inseparable de aventuras de Han Solo (Harrison Ford) y el copiloto del Millennium Falcon.

Aunque Chewbacca no articulaba palabra y solo emitía aullidos indescifrables, este personaje es uno de los más carismáticos de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

Mayhew encarnó este rol en las tres películas originales: "Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977), "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980) y "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983).

El actor volvió a interpretar a Chewbacca en "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005), que cerró la segunda trilogía de la saga; y "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), que inició la tercera y, hasta ahora, última serie de tres películas de "Star Wars".

Los familiares del fallecido destacaron que Mayhew trabajó sin descanso para superar sus problemas de movilidad y poder meterse de nuevo en la piel de Chewbacca en el Episodio VII.

Descanse en paz y que la fuerza te acompañe Chewie...

